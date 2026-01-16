Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şimşek, Londra temasları kapsamında 20 ayrı toplantı gerçekleştirdi. Toplam fon büyüklüğü 58 trilyon doları aşan yatırım kuruluşlarından 500’ün üzerinde yatırımcıyla bir araya gelen Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeleri ve orta vadeli hedefleri paylaştı.

Londra programı çerçevesinde Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch Ratings’in üst düzey yöneticileri ile Türkiye ekipleriyle de görüşmeler yaptı.

Hazine tarafından paylaşılan sunumda ekonomi programının öncelikleri; fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin korunması, sürdürülebilir cari dengenin temin edilmesi ve yapısal reformlarla rekabet gücü ile yönetişimin güçlendirilmesi olarak sıralandı.

Sunumda kalıcı dezenflasyonun temel unsurlarının; sıkı para politikası, destekleyici maliye ve gelir politikaları ile konut, gıda ve enerji alanlarında hayata geçirilen arz yönlü önlemler olduğu vurgulandı. Ayrıca olumlu baz etkisi, enflasyon beklentilerindeki iyileşme, negatif çıktı açığı ve elverişli dış koşulların da dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağı belirtildi.

Finansal istikrara ilişkin bölümde ise Türkiye’nin koşullu yükümlülüklerinin önemli ölçüde azaltıldığına dikkat çekilerek, son iki buçuk yılda ülke bilançosunda toplam 274 milyar dolarlık iyileşme sağlandığı ifade edildi.

Sunuma göre, kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğü 2023 Ağustos’ta 143 milyar dolar seviyesindeyken, 2026 Ocak itibarıyla 0,1 milyar dolara kadar geriledi. Aynı dönemde 2023 Mayıs’ta eksi 60,5 milyar dolar olan swap hariç net rezervlerin, Ocak 2026’da 70,1 milyar dolara yükseldiği aktarıldı.

Bütçe görünümüne ilişkin değerlendirmede, harcama disiplininin sağlanması ve güçlü gelir performansı sayesinde bütçe açığının milli gelire oranının 2023’teki yüzde 5,1 seviyesinden 2024’te yüzde 4,7’ye, 2025’te ise yüzde 2,9’a gerilemesinin beklendiği vurgulandı.

Ayrıca son iki yılda ortalama yüzde 135 seviyesine yükselen iç borç çevirme oranının, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 80 ile yıl geneli için belirlenen yüzde 106 hedefinin altında kaldığına dikkat çekildi.

Şimşek’in yatırımcı temaslarını bugün ABD’de sürdüreceği ve ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerini küresel yatırımcılarla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.