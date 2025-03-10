Kurak Arazilere Alternatif Ürün

Konya genelinde kurak arazilerde alternatif ürün yelpazesini genişletmek amacıyla hayata geçirilen "Kuru Tarım Alanlarında Nohut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, başvuran çiftçilere sertifikalı nohut tohumu desteği sağlandı. Başkan Altay, tarımsal üretimi ve çeşitliliği artırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirterek, ekilmeyen arazilerde üretimin artması için mali destek sağladıklarını vurguladı.

"Konya, Türkiye’nin Gıda Güvenliği İçin Üreten Bir Şehir"

Konya’nın sadece kentin ihtiyacını değil, Türkiye’nin gıda güvenliği için de üretim yaptığına dikkat çeken Başkan Altay, "Çiftçilerimiz Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanında tarımsal üretim gerçekleştiriyor. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak fidan, fide ve tohum desteği sağlıyoruz. Desteklerimiz Konya’nın 31 ilçesinde devam ediyor. Konya üretmeye devam edecek, biz de desteklemeye devam edeceğiz. Rabbim bol yağmurlu, rahmetli günler versin. Çiftçilerimizin kazancı bol olsun" dedi.

2025'te 108 Bin 675 Kilo Nohut Dağıtıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında "Kuru Tarım Alanlarında Nohut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında şu ana kadar çiftçilere 108 bin 675 kilo nohut tohumu dağıtarak 7 bin 245 dekar alanda üretimi teşvik etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal desteklerinden faydalanan çiftçiler, bu desteklerin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek başta Başkan Altay olmak üzere belediye yetkililerine teşekkür etti.