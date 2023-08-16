2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artan konut fiyat endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 95,9, reel olarak ise yüzde 38 oranında arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı konut fiyat endeksini paylaştı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artarak 920,5 seviyesinde gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 95,9 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 38,0 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 4,0, 5,6 ve 4,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 85,1, 106,0 ve 100,0 oranlarında artış gösterdi.