Yapılan açıklamaya göre, yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine satışa konu pay miktarı artırıldı. Toplam 40 milyon TL nominal değerli A grubu pay, hisse başına 233 TL fiyatla el değiştirdi. Böylece satışın toplam büyüklüğü 9,32 milyar TL’ye ulaştı.

İşlemin toptan alım satım yöntemiyle gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul’a başvuru yapılacağı belirtilirken, sürecin onaya bağlı olarak 27 Mart 2026’da tamamlanması, takas işlemlerinin ise 31 Mart 2026’da sonuçlanması öngörülüyor. Söz konusu payların, işlem günü itibarıyla borsada işlem gören statüye dönüştürülmesi planlanıyor.

Satışın ardından Koç Holding’in Tüpraş’taki doğrudan payı yaklaşık %4,3 seviyesine gerileyecek. Ancak şirket, bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş. üzerinden sahip olduğu paylarla birlikte toplamda %50,7 oranındaki kontrolünü sürdürecek. Bu işlemle birlikte Tüpraş’ın halka açıklık oranı da %48,9’a yükselecek.