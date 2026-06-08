Ülke genelinde yürütülen kararlı mücadele kapsamında tam 706 operasyona imza atıldı.

81 İlde Eş Zamanlı Koordinasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, aile yapısını ve toplumsal düzeni koruma misyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Gürlek; Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın tam bir uyum içinde çalıştığını belirtti. 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda suç şebekelerine adeta darbe indirildi.

Binlerce Şüpheli Adalet Önünde

Mayıs ayı boyunca yürütülen operasyonel süreçlerin istatistiklerini paylaşan Bakan Gürlek, şu verileri aktardı:

İşlem Yapılan Şüpheli: 9 bin 381 kişi hakkında adli süreç başlatıldı.

Tutuklama: Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 bin 606'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Kontrol: 1.317 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Operasyonların Kalbi İstanbul Oldu

Yürütülen adli soruşturmaların ve operasyonel faaliyetlerin yoğunlaştığı illerin başında İstanbul geldi. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, sadece İstanbul'da 2 bin 531 şüpheli hakkında adli işlem yapılarak suç şebekelerinin finansal ve lojistik ağlarına büyük bir darbe vurulmuş oldu.

"Hiçbir Suç Odağına Geçit Vermeyeceğiz"

Operasyonlarda büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet teşkilatına, jandarma birimlerine ve emeği geçen tüm kamu personeline teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelenin hız kesmeden süreceğinin altını çizdi. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı, "Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz" sözleriyle noktaladı.