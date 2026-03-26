Sosyal medya bağımlılığı ve ideal sosyal medya kullanım yaşına ilişkin tartışmalar sürerken, ABD’nin Los Angeles kentindeki bir mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kamuoyunda "Kaley" adıyla bilinen genç kadının çocukluk döneminde edindiği sosyal medyaya bağımlılığı nedeniyle açtığı davada jüri, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta ile YouTube'un sahibi Google'ın, gençlerin ruh sağlığına zarar veren bağımlılık yapıcı platformları bilerek geliştirdiğine hükmetti. Davacıya 3 milyon doları maddi, 3 milyon doları cezai olmak üzere toplam 6 milyon dolarlık tazminat ödenmesine karar veren mahkeme, bu miktarın yüzde 70'inin Meta, yüzde 30'unun ise Google tarafından karşılanmasını kararlaştırdı.

Meta ve Google’dan karara tepki

Meta ve Google ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda karara katılmadıklarını ve temyiz süreci başlatacaklarını duyurdu. Meta’dan yapılan açıklamada, gençlerin ruh sağlığının son derece karmaşık bir konu olduğu ve tek bir uygulamaya bağlanamayacağı vurgulanarak, "Her vaka farklı olduğu için kendimizi kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Gençleri çevrimiçi ortamda koruma konusundaki geçmişimize güveniyoruz" ifadelerine yer verildi. Google sözcüsü ise, "Bu dava, sorumlu bir şekilde oluşturulmuş bir yayın platformu olan YouTube'u yanlış anlıyor. Youtube bir sosyal medya sitesi değil" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya bağımlılığı nedeniyle şirketlere dava açmıştı

Kamuoyunda "Kaley" adıyla bilinen genç bir kadın, çocukluk döneminde edindiği sosyal medyaya bağımlılığı nedeniyle birçok önde gelen teknoloji şirketi hakkında dava açmıştı. 6 yaşında YouTube, 9 yaşında ise Instagram kullanmaya başladığını belirten Kaley, yaşından dolayı platformlara erişim konusunda herhangi bir engelle karşılaşmadığını dile getirmişti. İlerleyen yıllarda kendisine anksiyete, depresyon ve beden algı bozukluğu teşhisi konulan genç kadının avukatları, Meta ve YouTube'un birer "bağımlılık makinesi" inşa ettiğini öne sürmüştü. Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Instagram yöneticisi Adam Mosseri'nin de ifadelerine başvurulan davada, şirketlerin büyüme hedefleri doğrultusunda genç kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmayı amaçladığı vurgulanmıştı. Davanın başlangıcında sanıklar arasında yer alan Snap ve TikTok sosyal medya platformlarının ise duruşmalar öncesinde davacı ile gizli bir anlaşmaya vararak dosyadan çekildiği kamuoyuna yansımıştı. Meta ve diğer sosyal medya platformlarına karşı çocuklara zarar verdikleri iddiasıyla açılan benzer bir başka davanın ise Haziran ayında Kaliforniya federal mahkemesinde görülmeye başlanması bekleniyor.