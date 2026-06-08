Piyasalarda güvenli liman talebinin sürmesi, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi ve jeopolitik risklerin gündemde kalması, fiyat beklentilerini yukarı yönlü destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Wells Fargo Zirvede, HSBC Daha Temkinli

Yıl sonu tahminlerinde en dikkat çekici projeksiyon Wells Fargo’dan geldi. Kuruluş, ons altının 6.100 ila 6.300 dolar aralığında işlem görebileceğini öngörüyor.

Diğer büyük kuruluşların tahminleri ise şöyle:

Bank of America: 6.000 dolar

Deutsche Bank: 6.000 dolar

Societe Generale: 6.000 dolar

UBS: 5.900 dolar

ANZ: 5.600 dolar

Goldman Sachs: 5.400 dolar

JPMorgan: 5.243 dolar

Morgan Stanley: 5.200 dolar

Citi: 5.000 dolar

ING: 5.000 dolar

HSBC: 4.450 dolar

Tahminler incelendiğinde, kurumların büyük çoğunluğunun altının yıl sonunda 5.000 doların üzerinde seyredeceğini öngördüğü görülüyor.

Fed Politikası Belirleyici Olacak

Analistler, ABD ekonomisinden gelen güçlü verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde acele etmeyeceği beklentisini güçlendirdiğini belirtiyor. Özellikle istihdam piyasasının dirençli görünümü, para politikasında sıkı duruşun devam edebileceği yönündeki görüşleri destekliyor.

Normal şartlarda yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak artan küresel belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve enflasyon riskleri yatırımcıların güvenli liman arayışını canlı tutarak altın fiyatlarına destek vermeyi sürdürüyor.

Güvenli Liman Talebi Gücünü Koruyor

Uzmanlara göre merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla altın alımlarını sürdürmesi ve küresel ekonomideki kırılganlıkların devam etmesi, değerli metalin yılın geri kalanında güçlü kalmasını sağlayabilir. Bu nedenle birçok büyük finans kuruluşu, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının yüksek fiyat seviyelerini koruyacağı görüşünde birleşiyor.