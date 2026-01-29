IKBY hükümeti adına açıklamayı, bölgenin en büyük dijital yayın ağı operatörü Mix Media yaptı. Açıklamada, hükümetin talimatı doğrultusunda Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath’ın yayınlarının durdurulduğu ifade edildi.

Yayın yasağı kararının, IKBY Kültür Bakanlığı tarafından Mix Media’ya gönderilen resmi yazıyla bildirildiği aktarıldı. Medya ve Yayın Genel Müdürü Şirvan Abdullah Hurşid imzasını taşıyan belgede, söz konusu kanalların yayın içeriklerinin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

Belgede, kanalların Yayın Düzenleme Kanunu’nun 2, 3, 7 ve 9’uncu maddelerini ihlal ettiği, içeriklerin gazetecilik etiğine aykırı, profesyonellikten uzak ve Kürt halkına yönelik tahrik edici, aşağılayıcı ve nefret içerikli unsurlar barındırdığı vurgulandı.

IKBY Kültür Bakanlığı, yayıncı kuruluşa gönderdiği talimatta, yasaklanan içeriklerin derhal durdurulmasını isterken, yasal mevzuata uyulmaması halinde daha ağır yaptırımlar ve hukuki süreçlerin devreye sokulacağı uyarısında bulundu.