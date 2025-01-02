2025 yılı para politikası çerçevesinde KKM sisteminin tamamen sonlandırılacağını açıklayan Merkez Bankası, bu kapsamda ilk adımı attı. Tebliğ hükümlerinin, TCMB Başkanı tarafından yürütüleceği belirtildi.

KKM Sistemi Ne Zaman Başladı?

KKM uygulaması, 20 Aralık 2021’de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından duyurulmuştu. Sistem, döviz mevduatlarının bozdurularak veya mevcut Türk Lirası (TL) mevduatlarının çeşitli vadelerle KKM hesaplarına dönüştürülmesiyle işlerlik kazanmıştı.

Uygulamada, hesap açılış tarihi itibarıyla TCMB döviz kuru esas alınarak TL mevduatlar dövize endeksleniyordu. Başlangıçta TL mevduatların kur farkı ödemeleri Hazine tarafından karşılanırken, döviz tevdiatlarından gelen kur farkları Merkez Bankası tarafından ödeniyordu. Daha sonra yapılan düzenlemeyle her iki ödeme de Merkez Bankası’nın sorumluluğuna bırakılmıştı.

Düzenlemenin Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?

KKM’nin tüzel kişiler için sağladığı desteklerin kaldırılması, sistemin aşamalı olarak sonlandırılmasına yönelik bir adım olarak görülüyor. Yeni düzenleme, 2025 yılı boyunca uygulanacak para politikası stratejilerinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Merkez Bankası, bu kararla birlikte KKM’nin ekonomiye getirdiği mali yükü hafifletmeyi ve finansal sistemde yeni bir denge oluşturmayı hedefliyor.

Bu adımın, döviz ve TL piyasalarında nasıl bir etki yaratacağı önümüzdeki süreçte daha net anlaşılacak.