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Antalya'nın Elmalı Kaymakamlığı görevinden Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine atanan Kaymakam Faruk Erdem için bugün Kaymakamlık binası önünde resmi bir karşılama programı düzenlendi. Karşılamaya ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile birim amirleri katıldı. Bina önünde kurum müdürleriyle tek tek selamlaşan Kaymakam Erdem, ardından makamına geçerek görevine başladı.

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