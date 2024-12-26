Sahte İlanların Önüne Geçilmesi Hedefleniyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, EİDS’nin sahte ilanlar, ilan kirliliği ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla kurulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

1 Kasım 2023 itibarıyla kimlik doğrulama zorunluluğu başladı ve kimlik bilgilerini doğrulamayan kişiler ilan veremez hale geldi.

kimlik doğrulama zorunluluğu başladı ve kimlik bilgilerini doğrulamayan kişiler ilan veremez hale geldi. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kiralık taşınmaz ilanları için yetki doğrulaması zorunlu olacak. İlerleyen süreçte bu uygulama, satılık taşınmaz ve taşıt ilanlarını da kapsayacak.

Sosyal Medya Platformlarına Para Cezası

Bakanlık, sosyal medya platformlarında düzenlemeye aykırı ilan faaliyetlerini titizlikle takip ediyor. Bu kapsamda, Facebook ve Instagram gibi platformlarda yasadışı ilanların tespit edildiği ve idari para cezalarının uygulandığı açıklandı.

1426 Sosyal Medya Hesabı Engellendi

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yasa dışı taşınmaz ve taşıt ilanları paylaşan 1426 hesabın erişime engellendiğini duyurdu. İlerleyen süreçte, EİDS kurallarına uymayan işletmelere yönelik yaptırımlar devam edecek ve yetki belgeleri iptal edilebilecek.

Vatandaşlara Önemli Uyarı

Açıklamada, vatandaşlara sosyal medyada yer alan taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri çağrısında bulunularak, şu uyarılar yapıldı:

Yetkilendirilmemiş hesaplardan gelen ilanlara dikkat edin.

Bakanlığın denetimleri dışında kalan ilanlar, tüketici mağduriyetine yol açabilir.

Yeni düzenleme ile taşınmaz ve taşıt ticaretinde daha güvenilir ve şeffaf bir sistemin oluşturulması amaçlanıyor.