Kiralık Ev İlanları Geri Çekiliyor

Son bir ay içinde ilan sitelerinde bekleyen kiralık ev sayısında ciddi bir düşüş olduğu gözlemlendi. Özellikle yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılması sonrası kiralık ev ilanları 300 binlerden 200 binlere kadar geriledi. Uzmanlara göre, maaş zamlarının ardından ilanlarda yeniden bir artış bekleniyor, ancak bu kez fiyatların çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Ev Sahiplerinin Fırsatçılığı Vatandaşı Zorluyor

Ev sahiplerinin maaş zamlarını bahane ederek kiraları artırması, enflasyonun başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu davranışlar, geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca vatandaşın bütçesine ağır bir darbe vuruyor. Günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan asgari ücretliler ve emekliler, maaşlarına yapılan zamların daha ellerine geçmeden kiralara yansıyan bu fahiş artışlarla karşı karşıya kalıyor.

Ekonomik sıkıntıların faturasını emekçi kesime kesen bu fırsatçılar, sadece bireylerin değil, aynı zamanda ülke ekonomisinin dengelerini de bozuyor. Enflasyonu artıran asgari ücretli çalışanlar veya emekliler değil; gözünü para hırsı bürümüş fırsatçı ev sahipleridir.

Bakanlık Fırsatçılara Göz Açtırmıyor

Ticaret Bakanlığı, fırsatçılık yapan ev sahiplerini ve emlak işletmelerini denetlemeye devam ediyor. Son dönemde, ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesine 11 milyon 700 bin TL ceza kesildi. Bakanlık, kredi faiz oranlarındaki düşüş gibi haberleri bahane ederek fiyat artışına giden işletmelerin peşini bırakmıyor.

Yine de, mevcut denetimlerin yeterli olmadığı bir gerçek. Çünkü ev sahipleri, ilanlarını kaldırıp daha sonra farklı fiyatlarla yeniden ilan vererek denetimden kaçabiliyor. Bu nedenle daha etkili ve kapsamlı denetim mekanizmalarının devreye girmesi gerekiyor.

Vatandaşın Sesine Kulak Verilmeli

Fırsatçı ev sahiplerinin bu yaklaşımları, sadece kiracıları değil, toplumun genelini etkileyen bir sorun haline gelmiş durumda. Hükümetin ve ilgili kurumların bu konuda daha sıkı önlemler alması, vatandaşların haklarını korumak adına büyük önem taşıyor. Aksi halde, maaş zamları dahi dar gelirli vatandaşların yükünü hafifletmek yerine daha büyük ekonomik sorunlara yol açacak.

Unutulmamalıdır ki, ekonomik dengeleri bozan asıl unsur, emeğiyle geçinmeye çalışanlar değil; para hırsıyla hareket eden fırsatçı kesimlerdir.