Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını paylaştı. Bakan Özhaseki'nin sosyal medya paylaşımı kampanyaya ilişkin tüm detayları içeriyor.

Kampanyaya ilişkin merak edilen 8 soru ve Bakan Özhaseki'nin bu sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

Bakanlık, "Yarısı Bizden" diyerek hak sahiplerine yarı yarıya destek sağlıyor. Bir konut için hak sahiplerine 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi verilecek. Diğer her konut için ise 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.

İş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe ve 350 bin lira kredi verilecek. Diğer her bir iş yeri için ise 700 bin lira kredi sağlanacak.

Kredi için gelir şartı aranıyor mu?

Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

Kiracılara destek sağlanacak mı?

Kiracılara tarihte ilk kez destek sağlanacak. Kampanya kapsamında, dönüşüm sürecinde taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

Bakanlık ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak?

Ödemeler, hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık, ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

Hak sahiplerinin ödemeleri ne zaman başlayacak?

Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. Yani vatandaş, riskli yapısını yenileyip güvenli konutuna geçtikten sonra ödemelere başlayacak. Böylece konutu dönüşüme girecek vatandaş, dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak.

Kampanya hangi şartlarda uygulanmayacak?

Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi durumunda kampanyadan faydalanılamayacak. Ayrıca, 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmışsa kampanyadan faydalanılamayacak.

Kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?

Ruhsat alındıktan iki yıl sonra ödemeler başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak. İlk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak. Sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.