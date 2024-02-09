Hazırladığı reklam filmleriyle geçmişten günümüze adından sıkça söz ettiren Kelebek, Sevgililer Gününü özel bir reklam filmiyle kutluyor. Her daim yenilenen koleksiyonlarıyla tüketicilerin kalbindeki en sevilen mobilya markaları arasında ön sıralarda yer alan marka, Global Tasarım Vizyonu ve tüketicilerin beklentilerini anlayarak hazırladığı yeni koleksiyonlarıyla “Kelebek Etkisi” yaratmayı hedefliyor.

Kelebek’in yeni reklam filminde XI. World Olympiad Salsa Couple Şampiyonu Melisa Sahra Katılmış ve Yiğit İsiyel yer alıyor. Tango yapan bir çiftle beraber sahne ışığının altında dikkatleri üzerine çeken ikili koltuk, samimi bir ortam yaratıyor. Herkesi anlayan tasarımlarıyla kalplerde yer edinen Kelebek, Sevgililer Gününe özel filminde tango dansının metaforunu işleyerek “Aşk tango gibidir, tutku, uyum ve ritm ister. Aşkınızın tutkusunu, uyumunu, ritmini anlayan koltuklar Kelebek’te” mesajını iletiyor.