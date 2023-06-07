Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlar toplantıları kapsamında 5’inci ve 6’ncı bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Beyazşehir Kafe Sinan Florya tesisi ile Argıncık Kayabaşı semt konağında bölge bölge gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha yaşanabilir konforlu bir çevre sunabilmek için bu toplantıların önemli ve değerli olduğuna işaret ederek, daha huzurlu bir Kocasinan için hizmet ürettiklerini söyledi.

Her mahallenin ihtiyacına göre yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Merkez mahalle muhtarlarımızla bölge bölge toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. 5’inci bölge toplantısı çerçevesinde; Kocasinan, Ahievran, Yavuz Selim, Beyazşehir ve Cırgalan ile 6’ncı bölge toplantısı çerçevesinde ise; Kayabaşı, Argıncık, Talatpaşa, Alsancak ve Fevzioğlu Mahallesi muhtarlarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızın hem taleplerini hem de vatandaşlar tarafından bize aktarılan konuları ela aldık. Hemşehrilerime daha yaşanabilir konforlu bir çevre sunabilmek için bu toplantılar önemli ve değerlidir. Vatandaşlarımızla iletişim köprümüz olan muhtarlarımız, hemşehrilerimin isteklerini doğru bir şekilde bize aktardıkları için teşekkür ediyorum. Bizlerde hemşehrilerime hizmet ulaştırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada mahallelerimizin ihtiyaçlarını aciliyetine göre birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz. Her bir mahallemizin kendine göre farklı talep ve istekleri var. Bu doğrultuda daha güzel ve daha huzurlu bir Kocasinan için hizmet üretiyoruz”.

Mahalle Muhtarları ise toplantının verimli ve güzel geçtiğine dikkat çekerek; “Yapılan hizmetler neticesinde bölgede eksiğin kalmadı. Talepler birer birer yerine getiriliyor. Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerimizin 50 yıl sonrasına şahane yatırımlar yapıyor. Kocasinan’da yaşamanın her zaman ayrıcalığını yaşıyoruz. Bu noktada Kocasinan’da muhtar olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Kalıcı hizmetlerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.