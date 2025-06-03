Yağışlar Terk Ediyor, Sıcaklıklar Tırmanıyor

Bugün itibarıyla yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu gibi bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ancak bu yağışların hafta ortasından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Diğer bölgelerde ise gökyüzü genellikle az bulutlu ve açık geçecek.

Rüzgar Sert Esecek

İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Doğu Akdeniz'de rüzgarın kuzey yönlerinden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

Bayramda Sıcaklıklar 30 Dereceyi Aşacak

Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkmaya başladı bile. Ancak asıl sıcak hava dalgası Kurban Bayramı ile birlikte etkisini gösterecek. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram tatili boyunca Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının birçok bölgede 30°C’yi aşması öngörülüyor. Özellikle Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bunaltıcı sıcaklıklar yaşanacak.

Serin Geçen Baharın Ardından Sert Geçiş

Bir türlü kendini tam olarak hissettirmeyen yaz mevsimi, bu hafta itibariyle adeta “merhaba” diyecek. Vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları, özellikle öğle saatlerinde açık alanda uzun süre kalmamaları öneriliyor.