Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Karşıyaka Basketbol ile Aliağa Petkimspor, yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Taraftara kapalı olarak gerçekleştirilecek karşılaşmada iki İzmir ekibi, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdürecek.

Karşıyaka, 12 Eylül Cumartesi günü sezonun ilk hazırlık maçında Mersin Spor'a İzmir'de 79-73 mağlup olmuştu. Aliağa Petkimspor ise ev sahipliğini yaptığı Ege Cup 2026'da oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Orhun Ene ve öğrencileri, turnuvadaki ilk maçında Neftçi'yi, ardından da Trabzonspor'u mağlup ederek hazırlık döneminde dikkat çeken bir performans sergiledi.