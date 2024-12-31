Yılın İlk 11 Ayında Dış Ticaret Verileri

2024 Ocak-Kasım döneminde ihracat %2,5 artışla 238,46 milyar dolar, ithalat ise %6,3 azalışla 311,80 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı %26,8 azalarak 100,24 milyar dolardan 73,34 milyar dolara geriledi.

Kasım Ayı Dış Ticaret Rakamları

Enerji ve altın hariç tutulduğunda, Kasım ayında ihracat %0,1 artışla 20,78 milyar dolara, ithalat ise %1 artışla 21,93 milyar dolara yükseldi. Bu ayda enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1,15 milyar dolar oldu.

Sektörel Dağılım ve Ülkelere Göre İhracat

Kasım ayında imalat sanayinin ihracattaki payı %93,7 olurken, en fazla ihracat yapılan ülke 1,68 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya'yı ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak takip etti.

İthalatta İlk Sıra Rusya'nın

Kasım ayında ithalat sıralamasında ilk sırayı 3,98 milyar dolarla Rusya aldı. Çin, Almanya, İtalya ve İsviçre de ilk beş ülke arasında yer aldı.

Teknoloji Yoğunluğu Verileri

Kasım ayında imalat sanayi ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı %3,9, ithalatta ise %11,5 oldu.

Yıllık Eğilimler ve Genel Değerlendirme

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatta artış, ithalatta azalış gözlemlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yıla göre yükselerek %76,5’e ulaştı. TÜİK’in açıkladığı veriler, ihracatın ithalatı karşılama oranında yıllık bazda önemli iyileşmeler olduğunu ortaya koyuyor.

Bu veriler, Türkiye'nin dış ticarette enerji ve altın hariç dahi açık vermeye devam ettiğini, ancak yıl genelindeki iyileşmenin dikkat çekici olduğunu gösteriyor.