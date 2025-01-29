Kartlı Ödemelerde Büyük Artış: Toplam Harcama 16 Trilyon TL’ye Yaklaştı

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’nin (GÖSAŞ), Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerini baz alarak hazırladığı "Türkiye’de Kartlı Ödemeler 2024" araştırmasına göre, yıl sonu itibarıyla Türkiye’de toplam banka ve kredi kartı sayısı yüzde 12,5 artarak 435 milyona ulaştı. Kartlı harcamaların toplam hacmi yüzde 92,3 artışla 15 trilyon 845 milyar TL olurken, bunun 13 trilyon 310 milyar TL’lik kısmı kredi kartlarıyla gerçekleşti.

Taksitli Harcamalar Geriledi, Peşin Ödeme Tercih Edildi

Kredi kartıyla yapılan harcamalarda peşin ödemeler 2024 yılında yüzde 79,5 oranında gerçekleşirken, taksitli ödemeler yüzde 20,5 ile sınırlı kaldı. Kredi kartlarıyla yapılan 10 trilyon 579 milyar TL’lik harcamanın büyük bölümü peşin ödenirken, 2 trilyon 731 milyar TL’lik kısmı taksitli işlemlerden oluştu.

E-ticaret harcamalarında ise taksit oranı bir miktar daha yüksekti. Yıl boyunca kredi kartlarıyla yapılan 4 trilyon 188 milyar TL’lik e-ticaret harcamasının yüzde 63,8’i peşin, yüzde 36,2’si ise taksitli olarak kaydedildi. Kredi kartlarıyla yapılan e-ticaret harcamaları 2023 yılına kıyasla yüzde 103 oranında arttı.

Kartlı Harcamalarda En Yüksek Artış Eğitimde

Rapora göre, kartlı harcamalarda en yüksek artış eğitim sektöründe yaşandı. Eğitim harcamaları yüzde 147 oranında artarken, satış-servis-yedek parça sektörü yüzde 108, restoran sektörü ise yüzde 107 büyüme kaydetti. En düşük artış ise yüzde 61 ile telekomünikasyon sektöründe gerçekleşti.

Temassız Ödeme Kullanımı Zirve Yaptı

Türkiye’de temassız ödeme kullanımı giderek yaygınlaşıyor. 2024 yılında kartlı ödeme limitlerinin yükseltilmesiyle birlikte, her 10 kartlı ödemenin 7’si temassız olarak gerçekleşti. Temassız işlem sayısı 7 milyar 20 bin adede ulaşırken, toplam içindeki payı yüzde 67 oldu.

E-Ticaretin Yükselişi: Market Alışverişlerinde Büyük Artış

E-ticaret harcamalarındaki en büyük artış yüzde 158 ile eğitim sektöründe yaşandı. Market alışverişleri ise yüzde 157 oranında artarak ikinci sırada yer aldı. E-ticaret harcamalarının en yoğun olduğu sektörler yüzde 58 ile seyahat ve yüzde 57 ile elektronik, bilgisayar ve beyaz eşya sektörü oldu.

2024 yılı boyunca kredi ve banka kartı kullanımının hızla artması, tüketicilerin ödeme tercihlerindeki değişimi gözler önüne serdi. Peşin ödeme eğiliminin güçlenmesi ve temassız işlemlerin yaygınlaşması, dijital ödeme sistemlerinin gelecekte de büyümeye devam edeceğini gösteriyor.