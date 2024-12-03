Maçtan dakikalar
14. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla ceza alanına hareketlenen Rafa Silva'nın vuruşu az farkla auta çıktı.
18. dakikada Masuaku'nun kullandığı korner vuruşunda arka direkte topla buluşan Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
25. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top dışarıya çıktı.
29. dakikada Cemali Sertel'ın ortasında Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
40. dakikada gelişen Hatayspor atağında sol kanatta topla buluşan Joelson Fernandes'in vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.
41. dakikada Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde Immobile topu kafayla ağlara gönderdi. 1-1
45. dakikada ceza alanında topla buluşan Rui Pedro'nun vuruşunu Mert yatarak uzaklaştırdı.
70. dakikada topla ceza alanına giren Joelson Fernandes’in sol çaprazdan vuruşunu kaleci Mert kurtardı.
75. dakikada Svensson’un sağdan sert ortasında Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
76. dakikada ceza alanına hareketlenen Gedson’un vuruşunda kaleci Erce topu ayaklarıyla kornere çeldi.
86. dakikada Strandberg’in pasında Joelson Fernandes’in uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruş direkten döndü.
90+3. dakikada Kilama’nın uzaklaştırdığı topla ceza yayı içerisinde buluşan Svensson’un şutu kale üzerinden auta çıktı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Bamgboye dk. 72), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Rivas (Burak Yılmaz dk. 73), Rui Pedro (Abdulkadir Parmak dk. 72), Joelson Fernandes (Boutobba dk. 87), Aboubakar (Strandbeg dk. 78)
Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Selimcan Temel, Okoronkwo
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Zaunitdinov dk. 85), Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan (Can Keleş dk. 84), Gedson Fernandes, Rashica (Al-Musrati dk. 65), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Chamberlain dk. 78), Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi, Onur Bulut, Joao Mario, Ndour, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Goller: Görkem Sağlam (dk. 29) (Hatayspor), Immobile (dk. 41) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Erce Kardeşler, Rui Pedro, Rivas, Görkem Sağlam, Aboubakar, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak (Hatayspor), Salih Uçan, Rafa Silva, Ersin Destenoğlu (Beşiktaş)