Mutlu, bu sezonun genel olarak güzel geçtiğini ancak hamsinin uzun süreli olmadığını, yine de avlanabilir durumda olduğunu vurguladı. “2024-2025 sezonu bazılarına göre kötü geçmiş olabilir, ancak denizde çeşitlilik oldukça fazla ve balıkların boy oranında herhangi bir sorun yaşanmadı. Palamut oldukça iyiydi. Hamsi ise uzun süreli olmasa da av verilecek şekilde oldu,” dedi.

Ancak balıkçılıkla ilgili en büyük sorunların başında maliyet artışları olduğunu belirten Mutlu, özellikle mazot fiyatlarının 50 TL'ye kadar yükseldiğini ve teknelerin masraflarının arttığını ifade etti. “Geçen yıl 30-40 bin TL maaş alan balıkçılar, bu yıl 50 bin TL alıyor. Sezon güzel geçmiş olabilir ama masraflar gerçekten arttı,” diye ekledi.

Mutlu, balık avı yasağının 15 Nisan’a kadar sürmesinin gereksiz yere uzun olduğunu belirtti. Hamsi gibi pelajik balıkların kısa süreyle avlanabileceğini ve geçmişte bu tür balıkların avlanma süresinin genellikle 1-2 ay olduğunu söyledi. Ayrıca, aşırı avcılıkla ilgili yapılan eleştirilerin ardından devletin müdahale etmesi gerektiğini savundu. “Aşırı avcılık varsa, bununla ilgili Tarım Bakanlığı gerekli önlemleri almalıdır. Biz balıkçılar bu tartışmayı yapmamalıyız, bu konuda yetki devletin,” dedi.

Ahmet Mutlu, balıkçılıkla ilgili düzenlemelerin kanun ve yönetmeliklerle yapılması gerektiğini, özellikle balıkçı barınakları gibi sorunların çözümü için Çevre Bakanlığı’nın devreye girmesi gerektiğini belirtti. “Bakanlıklar arasında bir uyum olmalı. Balıkçılıkla ilgili sorunlar varsa, bunun çözümü de devletin sorumluluğunda,” dedi.

Son olarak, 15 Nisan’a kadar süren av yasağının trol ve gırgırcı tekneleri üzerindeki etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Mutlu, “Eğer avcılık yoksa yasağın süresi uzatılmasın. Ancak, avcılık devam ediyorsa, bu sektörlerin zarar görmemesi için hükümetin karar vermesi gerekir,” dedi.