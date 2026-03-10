Yiğit, “Bizim de sürpriz etkisi oluşturacak ve dosta güven, düşmana korku verecek önemli ürünlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Yeni Ürünler ve Sürpriz Projeler

Prof. Dr. Yiğit, ROKETSAN’ın hem kamuoyuna açıkladığı hem de henüz açıklamadığı projeler üzerinde çalıştığını vurguladı. Önümüzdeki SAHA EXPO sergisinde vatandaşların yeni ürünlerle tanışma fırsatı bulacağını belirten Yiğit, “Her etkinlikte yeni ürünlerin lansmanı olacak. Envanterde olanlarımız var, envantere girmek üzere olanlar var ve üzerinde çalıştığımız projeler devam edecek” dedi.

Caydırıcılık ve Savunma Sanayi

Savunma sanayi ürünlerinin en kritik unsurunun caydırıcılık olduğunu ifade eden Yiğit, “Caydırıcılığın birinci olmazsa olmazı bilinmezliktir. Bizim ürünlerimiz dünya standartlarında ve pek çok ülkede talep görüyor. Dolayısıyla roket ve füze teknolojilerinde dünyanın gerisinde değiliz” açıklamasında bulundu.

Yiğit’in sözleri, ROKETSAN’ın sadece üretim kapasitesiyle değil, stratejik sürprizlerle de uluslararası savunma arenasında güçlü bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor.