Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, düzenlenen basın toplantısında 2025’in “yatırım yılı” olduğunu vurgulayarak, şirketin konsolide gelirlerinin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artışla 241 milyar liraya ulaştığını söyledi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı ise 1,2 puanlık artışla yüzde 43,1 seviyesine yükseldi. Sürdürülen faaliyet kârı ise yıllık bazda yüzde 22,6 artarak 17,8 milyar liraya çıktı.

Mobil segmentte 809 bin net abone kazanımıyla toplam mobil abone sayısı 39,1 milyona yükseldi. Faturalı abone bazında ise 26 yılın rekoru kırıldı; 2,4 milyon net faturalı abone kazanımıyla toplam faturalı abone sayısı 31,5 milyona ulaştı ve faturalı oranı yıllık 5 puan artışla yüzde 81 oldu.

Fiber altyapı yatırımlarına da hız veren Turkcell, 2025’te 405 bin yeni hane erişimi ekleyerek toplam fiber hane erişimini 6,3 milyona çıkardı. Fiber aboneler arasında 100 Mbps ve üzeri hızlara sahip olanların oranı yüzde 57’ye ulaştı.

Veri merkezi ve bulut hizmetleri alanında da önemli büyüme kaydedildi. 2025 itibarıyla veri merkezi yatırımları toplam 585 milyon avroya ulaşırken, 4 binin üzerinde şirkete hizmet sunan Turkcell’in veri merkezi ve bulut gelirleri 3,5 milyar liradan 5,1 milyar liraya yükseldi. Bu alandaki reel büyüme yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Techfin ve dijital iş servisleri de gelir çeşitliliğini artıran alanlar oldu. Techfin gelirleri yüzde 21,1 artarken, Paycell’in POS ve mobil ödeme çözümleri gelirleri yüzde 41 yükseldi. Financell ise kredi portföyünü kontrollü bir şekilde büyütmeye devam etti.

Turkcell, sürdürülebilir değer yaklaşımı çerçevesinde, 2025’te 2024 yılı karından toplam 8 milyar lira brüt kar payı dağıttı. 2026 yılı için ise yüzde 5-7 gelir artışı ve yüzde 40-42 FAVÖK marjı hedefleniyor. Yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının yaklaşık yüzde 25 olması öngörülüyor.

Toplumsal fayda projelerine de devam eden Turkcell, spor, eğitim ve dijital yetkinliklerin artırılmasından çevresel sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlarda çalışmalar yürütüyor. 2025’te Türkiye Basketbol Federasyonu ile 5 yıllık işbirliği anlaşması imzalanarak Basketbol Gelişim Merkezi isim sponsorluğu ve Milli Takımlar ana sponsorluğu üstlenildi.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş, iftar organizasyonunda Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ile bir araya gelerek şirketin 2025 finansal ve operasyonel gelişmeleri hakkında bilgi aldı

5G ve dijital altyapı yatırımları da 2026 hedeflerinin merkezinde yer alıyor. Koç, 16 Ekim 2025’te yapılan 5G ihalesinde 160 MHz ile en geniş frekans bandını aldıklarını ve 1 Nisan itibarıyla “Turkcell gücünde 5G” deneyimini başlatacaklarını duyurdu. Yeni nesil Superbox modemlerle fiber altyapısı olmayan bölgelerde bile yüksek hızlı internet sunulacağı belirtildi.

Google Cloud ile gerçekleştirilen 3 milyar dolarlık ortak yatırım sayesinde Türkiye, bölgesel bir teknoloji veri üssü haline getirilecek ve tüm veriler Türkiye’de, regülasyonlara tam uyumlu şekilde saklanacak.

Enerji yatırımlarında da ölçeklerini büyüten Turkcell, rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin toplam kapasitesini 87 megavata çıkardı ve 2026’da yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı planlıyor. Ayrıca, 1 milyar dolar tutarındaki çift dilimli tahvil ihracı ve Körfez ülkelerinden sağlanan murabaha finansmanlarıyla bilanço esnekliği güçlendirildi.

Koç, “Türkiye’nin dijital omurgasını güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. 5G, fiber, veri merkezi, bulut ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla ülkemizin dijital geleceğine yön vermeye devam edeceğiz” dedi.