Modern tarım tekniklerine uygun yapısıyla dikkat çeken bodur zeytinler, yüksek verimi ve kaliteli yağ üretimi sayesinde üreticilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sarıgöl’de toprakla buluşturulan bodur zeytin fidanları, kısa sürede ürün vermesi ve makineli hasada uygun olması nedeniyle tercih ediliyor. Bölgedeki üreticiler için yeni bir gelir kapısı oluşturan bu tür, Sarıgöl ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Sarıgöl Ziraat Teknikeri Serkan Özkan, Arbequina türünün avantajlarına değinerek, “Bodur zeytin dikiminden kısa süre sonra meyve vermeye başlar. Yüksek yağ kalitesi ve düşük asit oranıyla üreticinin yüzünü güldürür. Bakımı kolaydır ve modern tarıma en uygun türlerden biridir. Düşük asit oranı sayesinde piyasada diğer türlere göre daha yüksek fiyatla alıcı bulmaktadır” dedi.

Özkan, Sarıgöl’de zeytin üretiminin her yıl arttığını da belirterek, “İlçemizde üzümden sonra ikinci önemli ürün zeytin oldu. Bodur zeytin üçüncü yılında ürün vermeye başlıyor. Ortalama dört kilogram zeytinden bir litre zeytinyağı elde edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda modern tarım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte Sarıgöl’de bodur zeytin bahçelerinin sayısı artarken, üreticiler de hem erken verim hem de kaliteli yağ üretimi sayesinde zeytinciliğe yönelmeye devam ediyor.