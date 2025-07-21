Malatya’da yürütülen deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını yerinde incelemek üzere kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ziyareti, Kapalı Çarşı esnafı için önemli bir kazanıma dönüştü. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın aktardığı altyapı ve meydan sorunları üzerine Bakan Kurum’un talimatıyla harekete geçildi.

Altyapı Sorununa Anında Müdahale

Malatya’nın ticaretinin kalbi niteliğindeki Kapalı Çarşı’da, özellikle yağışlı havalarda iş yerlerine su damlaması gibi sıkıntılar yaşayan esnafın sorunları, Başkan Taşkın tarafından Bakan Kurum’a aktarıldı. Üst meydan kotunda yaşanan su tahliyesi problemi ve altyapı yetersizliği üzerine teknik ekipler bölgede çalışmalara başladı.

Meydan Modernize Ediliyor

Kapalı Çarşı’nın üst kısmında yer alan ve Valilik binasıyla bütünlük sağlayan mevcut meydan da proje kapsamına alındı. Yapılacak düzenlemeyle, hem görsel hem de işlevsel olarak daha estetik bir kent dokusu hedefleniyor. Yeni meydan düzenlemesiyle bölge, modern bir çehreye kavuşacak.

“2 Ayda Tamamlanması Planlanıyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kapalı Çarşı’mız hem ticaretin hem de şehrimizin belleğinin önemli bir parçası. Geçtiğimiz günlerde esnafımızın dile getirdiği sorunları Sayın Bakanımıza aktardık. Kendileri de anında talimat vererek sürecin başlamasını sağladılar. Bu duyarlılık için teşekkür ediyorum. Çalışmaların iki ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Esnafımıza ve Malatyamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.