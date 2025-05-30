Ödeme Takvimi:

İlk Taksit: 2 Haziran 2025 tarihinde ödenecek. Bu tarih, Kurban Bayramı öncesine denk gelerek işçilerin bayram hazırlıklarına katkı sağlamayı amaçlıyor. İşsizlikte Sert Artış: Nisan Ayında 203 Bin Kişi Daha İşsiz Kaldı

İkinci Taksit: 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecek.

Bu karar, yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsamakta olup, çalışanların ekonomik planlamalarına destek olmayı hedeflemektedir.

İlave tediye ödemeleri, kamu işçilerine yılda iki kez yapılan ve maaş dışında verilen ek ödemeler olup, işçilerin mali durumlarına olumlu katkı sağlamaktadır.