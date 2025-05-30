Ödeme Takvimi:

Bu karar, yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsamakta olup, çalışanların ekonomik planlamalarına destek olmayı hedeflemektedir.

İlave tediye ödemeleri, kamu işçilerine yılda iki kez yapılan ve maaş dışında verilen ek ödemeler olup, işçilerin mali durumlarına olumlu katkı sağlamaktadır.