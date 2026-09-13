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87. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Barış Alper Yılmaz, topu kafayla Kazımcan Karataş'a bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kurtardı.

78. dakikada ceza yayı sol tarafından Sallai'nin kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan topu kaleci Serhat Öztaşdelen kontrol etti.

71. dakikada Aleksey Batrakov pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

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