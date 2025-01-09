Dyche: "Değişiklik Düşünmeleri Ciddiyet Göstergesidir"

Everton’ın teknik direktörü Sean Dyche, FA Cup üçüncü turunda Peterborough United ile oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada, kulüp yönetimindeki değişiklik ihtimaline açık kapı bıraktı. Dyche, “Eğer kulübün yeni sahipleri değişiklik düşünüyorsa bu, onların işlerini ciddiyetle yaptıklarının göstergesidir” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ayrılığın yakın olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Jose Mourinho, En Güçlü Aday

İngiliz basınından The Sun, Everton'ın teknik direktör adayları arasında Jose Mourinho'nun başı çektiğini yazdı. Geçtiğimiz yıl Roma’dan ayrılan Mourinho, bu ayrılığı “En çok canımı yakan ayrılık” olarak tanımlamıştı. Haberde, Portekizli teknik adamın Süper Lig yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklara da dikkat çekilerek, Mourinho’nun Premier Lig’e dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Everton’ın Listesinde Bir Diğer İsim: David Moyes

Friedkin Group'un, Mourinho dışında West Ham United’ın teknik direktörü David Moyes’u da adaylar arasında düşündüğü belirtiliyor. Ancak Mourinho’nun deneyimi ve Premier Lig’deki geçmiş başarıları nedeniyle öncelikli hedef olduğu öne sürülüyor.

Mourinho’nun Premier Lig Kariyeri

Portekizli teknik adam, daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham Hotspur gibi Premier Lig devlerini çalıştırdı. Premier Lig’deki tecrübesi, Everton gibi yeniden yapılanma sürecindeki bir kulüp için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Everton’ın Sean Dyche ile yollarını ne zaman ayıracağı ve Jose Mourinho’nun bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.