İspanya’dan hareket ederek yaklaşık 8 bin kilometrelik bir yolculukla Mekke’ye ulaşmayı hedefleyen Abdullah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tarık Rodriguez, İstanbul’daki programda vatandaşlarla bir araya gelerek yolculuklarının hikâyesini anlattı.

Geçtiğimiz yıl hac yolculukları sırasında Türkiye’de mola vererek AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret eden hacılar, bu kez düzenlenen programda yaşadıkları manevi tecrübeleri ve yolculuğun perde arkasını paylaştı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, müzik dinletisiyle başladı.

Programda tercüman eşliğinde konuşan hacılar, yolculuğun aslında bir rüya ile başladığını belirterek, “Bu hikâyenin başlangıcı Abdullah’ın gördüğü bir rüyaya dayanıyor. Müslüman olduktan 36 yıl sonra bu hayali gerçekleştirmek için yola çıktık. Eğitimler aldık ve hazırlık yaptık. Büyük bütçelerimiz yoktu, zaman zaman zorluklar yaşadık. Avrupa’yı geçtikten sonra Türkiye’ye ulaştık. Türkiye, Avrupa’dan sonra karşılaştığımız ilk Müslüman ülkeydi” ifadelerini kullandı.

Endülüs döneminde Müslümanların at sırtında hac yolculuğuna çıkma geleneğini yaşatmayı amaçlayan İspanyol hacılar, yolculukları boyunca birçok ülke ve şehirden geçerek kutsal topraklara ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul’daki programda hacılar, katılımcıların sorularını da yanıtlayarak yolculuk sırasında yaşadıkları zorlukları ve manevi deneyimleri anlattı.