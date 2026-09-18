Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: 17 Eylül
Hakemler: Burak Kalamak, Yusuf Şimşek, Oğuzhan Kocaçoban
Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Lucas Lima, Dean Liço, Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre dk. 83), Oluwatsion Kehinde (Muhammet Harun Genç dk. 83), Kerem Dönertaş, Amidou Badji (Emirhan Ayhan dk.46), Burak Bekaroğlu, Remi Mulumba (Recep Yalın Dilek dk. 71)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Gianni Bruno, Dame Bamba Seck, Enes Aydın, Hakan Bilgiç
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Melih Bostan (Cebio Soukou dk. 72), Andrej Djokanovic, Alejandro Sanchez (Fode Koita dk. 90), Berat Yılmaz (Atalay Babacan dk. 72), Tomislav Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım (Toheeb Kosoko dk. 83), Muhammet Tunahan Taşçı (Santeri Hostikka dk.46), Yunus Emre Gedik
Yedekler: Özgün Ali Köklü, Mustafa Eser, Kerem Şen, Batuhan Çakır, Ali Yaşar
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Gol: Cebio Soukou (dk. 88) (Ümraniyespor)
Sarı kart: Lima (Bandırmaspor)