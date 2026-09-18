Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: 17 Eylül

Yunusemre Belediyespor genç libero Eylül Aydemir'i renklerine bağladı
Yunusemre Belediyespor genç libero Eylül Aydemir'i renklerine bağladı
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Hakemler: Burak Kalamak, Yusuf Şimşek, Oğuzhan Kocaçoban

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Lucas Lima, Dean Liço, Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre dk. 83), Oluwatsion Kehinde (Muhammet Harun Genç dk. 83), Kerem Dönertaş, Amidou Badji (Emirhan Ayhan dk.46), Burak Bekaroğlu, Remi Mulumba (Recep Yalın Dilek dk. 71)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Gianni Bruno, Dame Bamba Seck, Enes Aydın, Hakan Bilgiç

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Melih Bostan (Cebio Soukou dk. 72), Andrej Djokanovic, Alejandro Sanchez (Fode Koita dk. 90), Berat Yılmaz (Atalay Babacan dk. 72), Tomislav Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım (Toheeb Kosoko dk. 83), Muhammet Tunahan Taşçı (Santeri Hostikka dk.46), Yunus Emre Gedik

Yedekler: Özgün Ali Köklü, Mustafa Eser, Kerem Şen, Batuhan Çakır, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Gol: Cebio Soukou (dk. 88) (Ümraniyespor)

Sarı kart: Lima (Bandırmaspor)