Törende öğrenciler, yıllar süren emeklerinin karşılığını kep atarak alırken, aileler de gurur ve heyecan dolu anlar yaşadı. Yoğun katılımın olduğu törende öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Mezuniyet törenine İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, üniversitenin akademik ve idari kadrosu ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Törende yapılan konuşmalarda, mezun olan öğrencilere gelecekteki kariyer yolculuklarında başarılar dilendi.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın konuşmasında, “Bugün burada ülkemizin geleceğini inşa edecek gençleri mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Onlarla ne kadar övünsek azdır,” dedi.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın yaptığı konuşmada, öğrencilere seslenerek önemli mesajlar verdi. Aydın, mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

“Değerli mezunlarımız, bugün farklı alanlarda eğitim aldınız ve yarın farklı alanlarda ülkenize, şehrinize, insanlara hizmet edeceksiniz. Buradan sadece bir diploma değil, aynı zamanda bir anahtar alıyorsunuz. Bu anahtarı işler hale getirmek; bilgiyle, sabırla, çabayla ve kararlılıkla mümkün olacak. Kaleminizi keskin tutmanız, kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde kalem körelir, yazamaz hale gelir.”

“Bilgi artık çok hızlı değişiyor. Dün doğru bildiğiniz bir bilgi, bugün geçerliliğini yitirmiş olabilir. O yüzden mezuniyet sonrası dönemde kişisel gelişiminizi sürdürmek, çağın gerektirdiği teknolojilerle, dijitalleşmeyle ve yönetim anlayışlarıyla kendinizi donatmak zorundasınız.”

Prof. Dr. Aydın, konuşmasının devamında öğrencilere ailelerine ve köklerine karşı duyacakları saygı ve sadakatin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sizleri bugünlere getiren anne-babanızı, aile büyüklerinizi asla unutmayınız. Onlara saygıda kusur etmeyin. Merhametli olun, sevginizi çevrenize yaymayı ihmal etmeyin. Güvenilir bir insan olmak, sahip olunabilecek en büyük payedir. İnsanlar sizden ‘o güvenilir biridir’ diye söz ettiğinde hedefinize ulaşmışsınız demektir.”

“Ayaklarınızı bastığınız toprağın kıymetini bilin. Köklerinden kopan ağaçlar kurumaya mahkûmdur. Tarihinizi, kültürünüzü ve değerlerinizi unutmayın. Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Fatih Sultan Mehmet’ten Kanuni Sultan Süleyman’a kadar bu topraklara iz bırakmış tüm kahramanlar bizim ortak geçmişimizin temel taşlarıdır. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevidir.”

“Sizleri yarına ve yarından sonrasına hazır, kendine güvenen, değerlerine bağlı, öğrenilmiş çaresizlikten uzak bireyler olarak uğurluyoruz. Hepinizin bahtı, yolu ve alnı açık olsun. Hepinizi gözlerinizden öpüyor, Allah’a emanet ediyorum.” LGS Skandalı: Yanlış Kitapçık Dağıtıldı, Öğrenciler Gözyaşları İçinde Sınavı Tamamladı İçeriği Görüntüle

Törenin sonunda öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. Etkinlik, müzik ve çeşitli gösterilerle devam ederken, mezunlar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.