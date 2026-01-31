Filistinli kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait unsurlar sabah saatlerinde Gazze’nin farklı noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği, ölenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.

Han Yunus kenti yakınlarındaki Mawasi bölgesinde, daha önceki saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillerin barındığı bir çadırın hedef alındığı aktarıldı. Sağlık yetkilileri, bu saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılardan sağ kurtulanlar ise bombardıman öncesinde herhangi bir uyarı ya da tahliye emri verilmediğini ifade etti.

Toplam can kaybı 71 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 769’a, yaralı sayısı ise 171 bin 483’e yükseldi.

Refah Sınır Kapısı’nın açılması bekleniyor

Öte yandan, Hamas ile İsrail arasında geçtiğimiz yıl ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında Hamas’ın elindeki rehineleri İsrail’e teslim etmesinin ardından, anlaşma gereği Refah Sınır Kapısı’nın yarın çift yönlü geçişlere açılmasının beklendiği bildirildi.