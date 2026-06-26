Saar, söz konusu tasarının bir sonraki hükümet toplantısında gündeme getirileceğini belirterek, bunun "ahlaki ve tarihi bir yükümlülük" olduğunu savundu. Tasarının hükümette kabul edilmesi halinde daha sonra İsrail Parlamentosu (Knesset) gündemine taşınacağını ifade etti.

"Tarihi Gerçeğin İnkarı Kınanmalı"

Paylaşımında Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Ermenilere yönelik yaşanan olayları "soykırım" olarak nitelendiren Saar, bu iddianın resmi olarak tanınması gerektiğini öne sürdü. Ayrıca tarihi olayların inkâr edilmesi, küçümsenmesi veya çarpıtılmasının da kınanması gerektiğini savundu.

Süreç Nasıl İşleyecek?

İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıkladığı plana göre hazırlanan karar taslağı önce hükümetin onayına sunulacak. Hükümetten geçmesi halinde ise tasarı, yasama organı olan Knesset'in oylamasına gönderilecek. Tasarının yürürlüğe girip girmeyeceği ise hem hükümet hem de parlamento sürecinin ardından netlik kazanacak.

Türkiye'nin Tutumu

Türkiye, 1915 olaylarının "soykırım" olarak nitelendirilmesine uzun yıllardır karşı çıkıyor. Ankara, konunun tarihçiler tarafından bilimsel zeminde ele alınması gerektiğini savunurken, yaşananların hukuki anlamda "soykırım" olarak tanımlanamayacağını belirtiyor. Bu nedenle farklı ülkelerden gelen benzer nitelikteki siyasi kararlar, iki ülke ilişkilerinde zaman zaman diplomatik gerilimlere neden oluyor.