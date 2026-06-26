A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., sürdürülebilir büyüme hedefleri ve stratejik öncelikleri doğrultusunda üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sermaye piyasaları alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimi, liderlik yetkinlikleri ve stratejik bakış açısıyla Şafak Şimşek’in, A1 Capital’in gelecek dönem hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Yeni görevinde Şimşek; kurumsal gelişim, operasyonel mükemmeliyet, sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara liderlik edecek.

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.’de Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mehmet Alyon atandı. Finans, mali işler, operasyon ve yönetim destek alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Alyon, yeni görevinde şirketin mali ve idari süreçlerinin yönetilmesi ve kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalardan sorumlu olacak.

A1 Capital, yeni üst yönetim yapılanmasıyla birlikte sermaye piyasalarındaki deneyimini, güçlü kurumsal altyapısını ve müşteri odaklı hizmet yaklaşımını daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Şafak Şimşek kimdir?

Çalışma hayatına 1989 yılında İktisat Bankası T.A.Ş.’de başlayan Şafak Şimşek, 2000-2002 yılları arasında Ulusalbank’ta ki görevinin ardından 2003 yılında Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlamıştır. 2017 yılına kadar 14 yıl süre ile sürdürdüğü bu görevinin ardından, aynı kurumda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine Eylül 2025’e kadar devam etmiştir.



A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye, Haziran 2026 itibariyle Genel Müdür olarak katılmıştır.



Uludağ Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olan Şafak Şimşek, 9 Eylül 1966 Erzurum İspir doğumlu olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Alyon kimdir?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi lisans mezunu olan Mehmet Alyon, aynı üniversitede hukuk alanında ön lisans eğitimini tamamlamıştır.



Kariyerine borsa ve finans alanında başlayan Alyon, meslek yaşamı boyunca sırasıyla Mustafa Yılmaz Menkul Değerler, TEB Yatırım Menkul Değerler, Turkish Yatırım Menkul Değerler, Eroğlu Giyim A.Ş. ve Allbatross Yatırım’da Direktör, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.



Mali müşavirlik lisansının yanı sıra sermaye piyasalarında geçerli çeşitli lisanslara da sahip olan Mehmet Alyon, şu anda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.