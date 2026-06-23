İstifa kararını değerlendiren Ruginiene, bunun olağan bir siyasi geçiş sürecinin parçası olduğunu belirtti. Sosyal Demokratların lideri Mindaugas Sinkevicius’un aslında geçen yıl başbakanlık görevini devralmasının beklendiğini ifade eden Ruginiene, söz konusu değişimin yalnızca ertelendiğini söyledi. Başbakan, kararın arka planına ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise hükümetin istifasını kabul etti. Anayasal süreç kapsamında Nauseda’nın, parlamentoya yeni başbakan adayı önermek için 15 günlük süresi bulunuyor. Bu süreçte mevcut bakanlar geçici olarak görevlerini sürdürürken, Ruginiene de yeni hükümet kurulana kadar geçici kabinenin başında kalacak.

Ruginiene’nin yerine geçmesine kesin gözüyle bakılan Sosyal Demokrat Parti lideri Mindaugas Sinkevicius’un, cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilmesinin ardından parlamentodan güvenoyu alması gerekecek. Onayın çıkması halinde Sinkevicius yeni kabinesini oluşturacak ve hükümet programı yeniden parlamentonun onayına sunulacak.

Öte yandan Litvanya’da koalisyon dengeleri son haftalarda önemli ölçüde değişmişti. Haziran ayında Sosyal Demokratlar, koalisyon ortaklarından Nemunas Şafağı Partisi ile yollarını ayırmış, yerine Litvanya Demokratik Birliği’ni hükümete dahil etmişti. Siyasi kulislerde, yeni hükümetin kurulmasının ardından Ruginiene’nin daha önce yürüttüğü Sosyal İşler Bakanlığı görevine geri dönebileceği konuşuluyor.