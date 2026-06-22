Downing Street'te yaptığı açıklamada Kral Charles ile görüştüğünü belirten Starmer, liderlik yarışının önünü açacak kararını kamuoyuyla paylaştı.

Yaklaşık iki yıl önce büyük umutlarla iktidara gelen İşçi Partisi hükümeti, son aylarda artan parti içi huzursuzluk, düşen kamuoyu desteği ve peş peşe gelen istifalar nedeniyle ciddi baskı altındaydı. Starmer'ın görevden ayrılmasıyla birlikte parti içinde yeni liderin kim olacağı sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti.

Siyasi kulislerde en güçlü aday olarak eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Makerfield ara seçimlerini açık farkla kazanan Burnham'ın parlamentoya dönüşü, liderlik tartışmalarını hızlandırmıştı. Parti tabanında ve milletvekilleri arasında önemli destek gördüğü belirtilen Burnham'ın kısa süre içinde adaylığını açıklaması bekleniyor.

Starmer, kısa süre öncesine kadar liderlik yarışından çekilmeyeceğini ve olası bir mücadelede aday olacağını dile getiriyordu. Ancak hükümet içindeki desteğinin giderek azalması ve bazı üst düzey bakanların görevden ayrılması yönündeki çağrıları sonrası istifa kararı aldığı değerlendiriliyor.

İşçi Partisi'nin önümüzdeki günlerde yeni liderini belirlemek için resmi süreci başlatması beklenirken, İngiltere siyasetinde gözler artık Burnham başta olmak üzere liderlik yarışına katılabilecek isimlere çevrilmiş durumda.

Uzmanlara göre Starmer'ın istifası yalnızca İşçi Partisi'nde değil, İngiltere'nin siyasi geleceğinde de yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Liderlik yarışının sonucunun, hükümetin ekonomi, göç ve dış politika başlıklarındaki yönelimini doğrudan etkilemesi bekleniyor.