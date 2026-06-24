“Garfield AI” adlı, İngiltere ve Galler Hukuk Düzenleme Kurumu (SRA) tarafından yetkilendirilen yapay zekâ hukuk platformu, bir freelancer’ın açtığı alacak davasının kazanılmasında kritik rol oynadı.

7 bin sterlinlik alacak, 400 sterlinlik AI hizmetiyle geri alındı

Freelance çalışan bir kişi, bir işletmeden alamadığı yaklaşık 7.000 sterlinlik ücret için yasal süreci başlattı. Dava masraflarının yüksek olması nedeniyle, klasik hukuk firmaları yerine yapay zekâ destekli Garfield AI sistemine başvurdu ve yaklaşık 400 sterlin ödedi.

Tüm dava hazırlığını yapay zekâ yaptı

Süreç boyunca yapay zekâ sistemi; dava öncesi yazışmaları hazırladı, mahkemeye sunulacak belgeleri oluşturdu, dört tanık ifadesi düzenledi ve dava dosyasını tamamladı.

Daha sonra dosya, mahkemede bir insan avukat tarafından temsil edildi. Wandsworth Bölge Mahkemesi’nde görülen yaklaşık üç saatlik duruşmanın ardından hâkim, davacıyı haklı bularak alacağın ödenmesine hükmetti.

“İnsan avukat hâlâ kritik rol oynuyor”

Davayı üstlenen avukat Dominic Li, yapay zekânın dosya hazırlama sürecini “son derece net ve etkili” olarak tanımlarken, mahkeme salonundaki savunmanın hâlâ insan uzmanlığı gerektirdiğini vurguladı.

“Adalete erişimde devrim” tartışması

Garfield AI’nin kurucu ortağı Philip Young, bu kararın özellikle küçük işletmeler ve bireyler için adalete erişimi kolaylaştırdığını belirtti. Young’a göre birçok kişi yüksek dava maliyetleri nedeniyle haklarını arayamıyordu.

Şirketin yaklaşımı, İngiltere hukuk sisteminde “AI avukatlar” döneminin başlangıcı olarak değerlendirilirken, uzmanlar ise insan denetiminin öneminin devam ettiğini ve yapay zekânın yalnızca destekleyici bir araç olarak görülmesi gerektiğini ifade ediyor.