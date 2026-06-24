Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Askat Alagözov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sınır demarkasyonu sürecinde önemli bir aşamanın tamamlandığını duyurdu. Açıklamaya göre, Fergana bölgesine bağlı Çongara ve Taş-Töpe köylerinde yaşayan yaklaşık 2 bin 500 kişi, yeni düzenleme ile Kırgızistan sınırlarına dahil oldu.

Yetkililer, söz konusu köylerde yaşayan nüfusun büyük bölümünün etnik Kırgızlardan oluştuğunu ve bu nedenle vatandaşlık süreçlerinin hızla başlatılacağını bildirdi. Köy sakinlerine Kırgızistan vatandaşlığı verilmesi için kayıt işlemlerinin kısa sürede tamamlanacağı açıklandı.

Anlaşma kapsamında Kırgızistan da Özbekistan’a sınır hattından eşdeğer büyüklükte arazi devretti. Ayrıca Say köyünden Tayan köyüne uzanan güzergâhta 236 hektarlık alan takası yapılarak bölgedeki ulaşım sorunu da çözüme kavuşturuldu.

Bu düzenlemeyle birlikte Batken bölgesinde yaşayan vatandaşların uzun ve zorlu yolculuk yapmak zorunda kalmadan yaklaşık 55 kilometrelik yeni bir güzergâhı kullanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, ilerleyen süreçte benzer sınır sorunlarının çözümü için bölge ülkeleri arasında yeni teknik görüşmelerin devam edeceğini belirtti.