Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli bir dijital dönüşüm projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Geliştirilen Millî Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile elektrik, su ve doğalgaz tüketim verilerinin tek merkezden takip edilmesi hedefleniyor.

Yeni sistemde elektrik sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarından gelen verileri de okuyabilecek şekilde ortak bir altyapının parçası olacak. Böylece farklı kurumların kullandığı sayaçlar ve haberleşme sistemleri tek bir platformda bir araya getirilecek.

Tüm faturalar tek uygulamada

Projenin hayata geçmesiyle vatandaşlar elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini farklı uygulamalara girmek zorunda kalmadan tek bir mobil uygulama üzerinden görüntüleyebilecek. Aynı ekranda anlık tüketim miktarları izlenebilecek, geçmiş dönem faturaları karşılaştırılabilecek ve kullanım alışkanlıkları daha kolay analiz edilebilecek.

Maliyetlerin düşmesi hedefleniyor

EPDK'nın geliştirdiği ortak sistem sayesinde dağıtım şirketlerinin farklı teknolojilere bağımlılığı azalacak. Böylece hem bakım ve işletme süreçlerinin kolaylaşması hem de operasyonel maliyetlerin düşürülmesi amaçlanıyor.

Kırsal bölgeler için özel çözüm

Projenin ilk aşamasında özellikle kırsal bölgelerde yaşanabilecek iletişim sorunlarına karşı hibrit bir altyapı planlanıyor. Elektrik hatları üzerinden veri iletimi sağlayan sistemlerle radyo frekansı teknolojilerinin birlikte kullanılması öngörülüyor. Yetkililer, sistemin Türkiye genelinde sorunsuz çalışabilmesi için AR-GE çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor.

Millî Akıllı Sayaç Sistemi'nin gerekli teknik ve yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından kademeli olarak uygulamaya alınması bekleniyor.