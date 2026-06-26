İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminin Türkiye'ye yerli savaş uçağı KAAN için kullanılacak 700 milyon doları aşan değerde jet motoru satışı yapma planını resmi olarak Kongre'ye ilettiğini duyurdu. İlgili belgeye ve iki kaynağa dayandırılan habere göre, Kongre'ye gönderilen bildirimde "ABD hükümetinin; siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin hususları göz önünde bulundurarak bu ürünlerin ihracatına izin vermeye hazır olduğu" belirtildi. ABD yönetiminin adımı gelecek ay Türkiye'de yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesinde Trump'ın önemli bir müttefik olarak gördüğü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir jest olarak değerlendirildi.



ABD’nin satış sürecini ilerletmeyi planladığı öne sürülmüştü

Reuters, konuyla ilgili daha önce yayınladığı bir haberde, ABD’nin 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenmesi beklenen NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN için kullanılacak onlarca jet motorunun satış sürecini ilerletmeyi planladığını öne sürmüştü.