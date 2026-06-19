Reuters'ın Iraklı kaynaklara dayandırdığı habere göre, söz konusu hücreler Nisan ve Mayıs aylarında Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik en az yedi insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdi.

Haberde, İran'ın faaliyetlerinin tespit edilmesini zorlaştırmak amacıyla mevcut Iraklı milis yapıları yerine doğrudan kontrol ettiği yeni grupları devreye aldığı belirtildi. Kaynaklara göre her biri yaklaşık 10 seçkin Iraklı Şii savaşçıdan oluşan 3 ila 4 hücre, 20 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Basra ve Semava çevresindeki çöl bölgelerinden saldırılar düzenledi.

Reuters'a konuşan Iraklı askeri ve güvenlik kaynakları ile yerel milis komutanları, söz konusu yapıların mevcut milis komuta zincirinin dışında faaliyet gösterdiğini ve doğrudan İran Devrim Muhafızları'na bağlı olduğunu ileri sürdü. İddialara göre hücreler Kuveyt'e en az üç, Suudi Arabistan'a iki ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne iki İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Hedefler arasında, ABD güçlerinin bulunduğu Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü ile Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki askeri terminalin de yer aldığı belirtildi. Kaynaklar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırı girişimlerinin ise güvenlik güçleri tarafından engellendiğini aktardı.

Şii nüfusun çoğunlukta olduğu Irak'ta, önemli bölümü İran ile yakın ilişkiler sürdüren çok sayıda silahlı milis grup faaliyet gösteriyor. Reuters'ın haberinde yer alan iddialar, bölgedeki güvenlik dengeleri ve İran-Körfez gerilimi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İran makamlarından söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Reuters'ın aktardığı bilgiler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.