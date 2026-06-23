İsviçre’de ABD ile yapılan görüşmelerin ardından uçakta gazetecilere konuşan Galibaf, Hürmüz Boğazı’nın bölgesel ve küresel ekonomi açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. Boğazın yeniden küresel ticarete katkı sunacak şekilde işler hale gelmesini istediklerini belirtti.

Ancak yönetim modeli konusunda net bir vurgu yapan Galibaf, savaş öncesi düzene dönüşün söz konusu olmadığını dile getirdi. Uluslararası kurallara uyulacağını söyleyen Galibaf, buna rağmen kontrolün İran’da olacağını ifade ederek, “Hürmüz Boğazı’nı İran yönetecek” dedi.