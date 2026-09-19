ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımların ve gümrük tarifelerine ilişkin yetkilerin kapsamını genişleten ve İran'a yönelik mevcut yaptırımların süresini uzatan '2026 Lindsey O. Graham Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası' adlı tasarıyı imzalayarak yürürlüğe soktu.

ABD yönetiminden Temsilciler Meclisi'nde kabul edildikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulan '2026 Lindsey O. Graham Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası' adlı tasarıya ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray, Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımların ve gümrük tarifelerine ilişkin yetkilerin kapsamını genişleten ve İran'a yönelik mevcut yaptırımların süresini uzatan '2026 Lindsey O. Graham Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası' adlı tasarıyı imzalayarak yürürlüğe soktuğunu duyurdu. Rusya hükümetinin üst düzey isimlerine ve kurumlarına yönelik ek yaptırımlar ile Rus ham petrolü veya doğalgazının en büyük 5 ithalatçısı arasında yer alan ülkelere gümrük tarifesi uygulanmasına imkan tanıyan yasa, yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan tanker ağını da hedef alıyor. Yasa, mevcut 'İran Yaptırımları Yasası'nın süresini ise 2031 yılına kadar uzatıyor.

İmza için Trump'ın masasına gönderilmişti

11 Temmuz'da hayatını kaybeden ve İsrail'e verdiği destekle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham öncülüğünde hazırlanan '2026 Lindsey O. Graham Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası' adlı tasarı, hem Cumhuriyetçi hem de Demokratlar tarafından destek görmüştü. 7 Ağustos'ta ABD Senatosu'ndan, 16 Eylül'de ise ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı, imzalayarak yasalaştırması için Trump'ın masasına gönderilmişti.