Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın kıydığı nikah sonrasıda damat Erdem Işıldak Karadeniz yöresine özgü halk oyunları ekibine eşlik etti. Karadeniz oyunlarındaki performansı ile dikkat çeken Erdem Işıldak’ı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Trabzonlular Dernek Başkanı Ali Osman Esertaş, Ünlü yönetmen İsmail Güneş ile birlikte çok sayıda iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilciside ilgiyle izledi.

Karadeniz yöresine özgü halk oyunları konuklara unutulmaz anlar yaşattı

Işıldak ve Hacıcaferoğlu ailelerinin nikah sonrası ekranlarımıza yansıyan görüntüleri

Işıldak Kültür Sarayı düğün salonları ile uzun yıllardır Beylikdüzü başta olmak üzere İstanbul’un bir çok ilçesine hizmet veren iş insanı Cemal Işıldak ayrıca bir girişimci olarak Muğla’da açmış olduğu Uçak Park yatırımı ilede kendinde söz ettiren bir iş insanı…

Işıldak Kültür Sarayı düğün salonlarında binlerce kişiyi evlendiren iş insanı Cemal Işıldak ve kardeşi Nurettin Işıldak düğün merasimine katılan tüm konuklarla tek tek ilgilendiler…