ICA Events’in kültür ve destinasyonları buluşturduğu EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın 29’uncu edisyonu başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün teşrifleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan fuar, bu yıl 29 ülkeden 100’ü aşkın uluslararası katılımcıya ve yüzlerce yerli katılımcıya ev sahipliği yapacak. 7 Şubat’a kadar sürecek olan fuar, yeni lokasyonu İstanbul Fuar Merkezi’nde iş üreten, hatırlanan ve değer yaratan bir platform olarak dünyanın dört bir yanından profesyonelleri aynı çatı altında buluşturacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu: “EMITT, yalnızca bir fuar değil, geleceğin turizm politikalarının şekillendiği çok değerli bir platformdur”

İstanbul Valisi Davut Gül: “Türkiye, turizm alanında çok önemli bir yol kat etti. İstanbul da bunun lokomotiflerinden bir tanesi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ: “Turizm, ülkemiz ekonomisinin en güçlü alanlarından biri”

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven: “Ülkemizin küresel turizmde sahip olduğu güçlü konumu önümüzdeki dönemde güçlendirerek daha yükseklere taşıyacağımıza inanıyoruz.”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi: “Dünyanın dört bir köşesinden İstanbul’a gelmek, tarih boyunca hiç olmadığı kadar kolay”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Günaydın: “Ada Kıbrıs Tanıtım Kampanyası’nın tanıtımlarına Diyarbakır’dan başlıyoruz”

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık: “Eylül ayında İstanbul’da toplam üç kongrede toplam 25 bin akademisyen doktoru ağırlayacağız”

TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı: “turizm rekabetinin daha da arttığı, rekabetin daha da yoğunlaştığı bir döneme girdik”

EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin: “EMITT, bugün küresel turizm takviminin en kritik duraklarından biri”

Türkiye’nin turizm ekosistemine önemli katkılar sunarak katma değer oluşturan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, stratejik yapılanması sonucu yeni yeri İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bir önceki yıl yarattığı 482 milyon Euro’nun üzerindeki iş hacmiyle sektörün çekim noktası olan fuarın açılışı; EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin’in ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün teşrifleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı’nın katılımıyla WOW İstanbul Hotel’de gerçekleştirildi.

“EMITT, Türkiye turizm fuarcılığının temel taşlarını döşeyen bir merkezdir”

Fuarın açılış konuşmasına “Bugün burada, yalnızca bir fuarın açılışını değil; turizmin geleceğini, kültürlerin buluşmasını ve yeni iş birliklerinin doğuşunu kutluyoruz. EMITT, bugün küresel turizm takviminin en kritik duraklarından biri olarak, Türkiye'nin dünyadaki en güçlü markalarından biridir.” sözleriyle başlayan EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin, şöyle devam etti: “Bizler, belirlediğimiz vizyondan ödün vermemeye kararlıyız. Bugün burada tanık olduğunuz bu organizasyonun hazırlıklarına, tüm stratejik adımlarımızı belirleyerek altı ay öncesinden başladık. Önümüzde uzun bir yol var ancak yönümüz net, kararlılığımız tamdır. EMITT, sadece bir fuar değil; Türkiye turizm fuarcılığının temel taşlarını döşeyen, sektörü her geçen yıl büyüten ve geliştiren bir merkezdir. Bu köklü değerin üzerine her yıl yenisini ekleyerek ilerliyoruz. Bu yıl stratejik bir hamleyle fuarımızı İstanbul Fuar Merkezi’ne (İFM) taşıdık. Bu yalnızca bir mekan değişikliği değil; siz değerli paydaşlarımıza çok daha erişilebilir, nitelikli ve ticari verimliliği yüksek bir platform sunma kararlılığımızın sonucudur. Hedefimiz, ‘nitelikli bağlantı’ya odaklanarak her katılımcının somut iş anlaşmalarıyla döneceği bir ekosistem yaratmak. Şimdiden paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyorum ki; EMITT önümüzdeki yıl çok özel bir dönüm noktasına ulaşıyor. EMITT 30. Yıl Büyük Buluşması’nı, 4-6 Şubat 2027 tarihlerinde yine burada, İFM’de gerçekleştireceğiz. EMITT’in ülkemize, bölgemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diler; verimli bir fuar geçirmenizi temenni ederim.”

KKTC, “Ada Kıbrıs Tanıtım Kampanyası” ile turizm potansiyelini dünyayla buluşturuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı konuşmada “EMITT, yalnızca bir fuar değil; aynı zamanda ülkelerin vizyonlarını ortaya koyduğu, iş birliklerinin temellerinin atıldığı ve geleceğin turizm politikalarının şekillendiği çok değerli bir platformdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Akdeniz’in kalbinde yer alan, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan, kültürüyle, doğasıyla ve insanıyla güçlü bir kimliğe sahip özel bir destinasyondur. Bu doğrultuda son dönemde hayata geçirdiğimiz Ada Kıbrıs Tanıtım Kampanyası, KKTC turizmi açısından son derece önemli bir adım. Türkiye genelinde yürütülen bu kampanya ile ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini geniş kitlelere ulaştırdık. Kampanyanın gördüğü yoğun ilgi ve elde edilen olumlu geri dönüşler bizleri son derece memnun ediyor. Önümüzdeki süreçte bu kampanyayı İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın önemli pazarlarında da başlatacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil; aynı zamanda kültürümüzü dünyaya anlatan, insanlarımız arasında bağ kuran ve dostlukları pekiştiren bir köprü olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Nüfusumuzdan daha fazla ziyaretçi kabul ediyoruz”

İstanbul Valisi Davut Gül, açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye, turizm alanında çok önemli bir yol kat etti. İstanbul da bunun lokomotiflerinden bir tanesi. Nüfusumuzdan daha fazla ziyaretçi kabul ediyoruz. Tabii bunun tesadüf olmadığının en iyi sizler biliyorsunuz. Başta havaalanları olmak üzere Türk Hava Yolları’nın katkısı, bakanlığımızın tanıtımları, sektörün yaptığı yatırımlar, hizmet sektöründeki geleneksel misafirperverliğimiz birbirini besleyen işler. En az bunun kadar Anadolu’nun en uzak yerinden İstanbul’umuza kadar yerel yönetimler başta olmak üzere kaymakam ve valilerimizin verdiği destekler, coğrafi tescilli ürünlerin sayısının artması, gastronomi turizmi anlamında şehirlerin birbiriyle yarışması birçok katkı sağlıyor.”

“İstanbul güçlenirse; sektör güçlenir. Sektör güçlenirse; Türkiye’nin marka değeri güçlenir”

Konuşmasında “Turizmi ‘tanıtım’ değil, gerçek anlamıyla bir destinasyon yönetimi meselesi olarak görüyoruz.” diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turizm, ülkemiz ekonomisinin en güçlü alanlarından biri. Ama bizim için turizmin başarısı yalnızca sayılarla ölçülmez; o başarı, şehrin gündelik yaşamına nasıl dokunduğuyla, esnafa nasıl yansıdığıyla, kamusal alanın kalitesini nasıl yükselttiğiyle ölçülür. Çünkü turizm gelir getirirken aynı anda kente bir yük de getirir: ulaşım, temizlik, güvenlik, yönlendirme, altyapı, kamusal alan bakımı… Bu yükün büyük kısmını sahada her gün biz yönetiyoruz. Tam da bu yüzden, finansman tarafında daha adil ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç var. Sahadan gelen net talebimizi tek cümleyle söyleyeyim: Turizmin yükü yereldeyse, kaynağın bir kısmı da yerelde olmalı. Dünyada birçok turizm kentinde konaklama vergileri belediyelere kaynak olur; çünkü turistin kullandığı temizlik, ulaşım, güvenlik ve yönlendirme hizmetini şehir verir. Biz de konaklama vergisinin belirli bir oranının, turizmin yükünü taşıyan büyükşehir belediyelerine tahsis edilmesini; bu kaynağın temizlikten yönlendirmeye, güvenlikten kamusal alan kalitesine ve mirasın korunmasına kadar turizm hizmetlerine şeffaf biçimde aktarılmasını talep ediyoruz. Bu hem adil hem sürdürülebilir hem de hizmet kalitesini büyüten bir modeldir. İstanbul’u büyütmek istiyoruz; ama bunu şehrin omzuna daha fazla yük bindirerek değil, şehri güçlendirerek yapmak istiyoruz. Çünkü İstanbul güçlenirse; sektör güçlenir. Sektör güçlenirse; Türkiye’nin marka değeri güçlenir.”

“Türkiye’yi küresel turizm politikalarının şekillenmesinde rol oynayan bir ülke konumuna yükselmesini sağlamayı başardığımızı görüyoruz”

EMITT’in her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısını artırmasıyla sektöre yeni iş ve iş birliği olanakları sunarak dünyanın önde gelen turizm fuarından biri olmayı başardığını vurgulayan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “2025 yılında turizmde elde ettiğimiz 65,2 milyar dolarlık gelir ile geçen yılın başında koyduğumuz 64 milyar dolarlık hedefin üstüne çıkmayı başardık ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Öte yandan, yıl boyunca ağırlanan yaklaşık 64 milyon ziyaretçi ile de yine yeni bir rekora daha imza atmış olduk. Tüm bu başarılarda tanıtıma yönelik çalışmalar önemli rol üstlendi. TGA’nın da katkılarıyla, bu yıl 200’den fazla ülkede yürüttüğümüz reklam, tanıtım, pazarlama ve PR çalışmaları yürüttük; dünyanın en kapsamlı ve en etkili tanıtım kampanyalarını gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaların ötesinde, nitelikli turizm stratejisine odaklanarak Türkiye’yi yalnızca değişen trendlere uyum sağlamaya çalışan bir oyuncu olmaktan çıkardığımızı, küresel turizm politikalarının şekillenmesinde rol oynayan bir ülke konumuna yükselmesini sağlamayı başardığımızı görüyoruz. Bir yandan tüm bu çabaların beraberinde gelen başarının memnuniyetini yaşarken, diğer yandan Sayın Bakanımız tarafından yine geçen hafta açıklanan 68 milyar dolarlık 2026 yılı turizm hedefine, ulaşmak için şimdiden çalışmalara başladık. Bu hedefe yine siz değerli sektör paydaşlarının yoğun çaba ve gayretleri ile ulaşacağımızdan eminim. Ülkemizin küresel turizmde sahip olduğu güçlü konumu önümüzdeki dönemde güçlendirerek daha yükseklere taşıyacağımıza, yeni başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda, sektör temsilcilerinin buluşma noktası olan ve turizmdeki bu vizyonumuzu paylaşmamıza vesile olan EMITT gibi büyük organizasyonlar bizler için büyük önem taşıyor.”

“Ülkemizden ayrılan misafirlerimiz burada hissettikleri güveni, samimiyeti, memnuniyeti ve kalite hissini yanlarında götürmeli”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, açılış konuşmasında “Türk Hava Yolları olarak bugün, 6 kıtada 132 ülkeyi İstanbul üzerinden birbirine bağlıyoruz. Bu erişim gücü, ülkemiz ve çevre coğrafyamız için çok önemli fırsatlar barındırıyor. 2024 yılında 85 milyon, 2025’te 92 milyon yolcu taşıdık. Bugün 520 uçağı aşan filomuzla, gökyüzünde yükseliyoruz. Dünyanın dört bir köşesinden İstanbul’a gelmek, tarih boyunca hiç olmadığı kadar kolay. Misafirlerimizin uçuşunu, ülkemizle kurdukları bir temas olarak görüyoruz. Farklı kıtalarda düzenlediğimiz ‘Connect to Türkiye’ etkinlikleri ile ülkemizin eşsiz dokusunu anlatıyoruz. Misafirlerimizi, Türkiye’ye davet ediyoruz. İkramlarımızda mutfağımızın lezzetlerini sunuyor, uçak içi ekranlarımızda Türkiye’yi anlatıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere, sektöre sağladığımız katkıyı artırabilmek için kurumlarımızın bilgisinden faydalanıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda ‘Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksekten uçuyor’ diyoruz. Bu vizyon ancak tüm paydaşlarımızın desteğiyle hedeflerine ulaşabilir. Bugün turizm sadece bir seyahat değil, uçtan uca bir süreci kapsıyor; uçuştan pasaport kontrolüne, otelden restorana, rehberden esnafa, taksiciden otobüs şoförüne kadar herkes bu deneyimin bir parçası. Her bir paydaşın, muhakkak daha iyi yapacak kaliteli adımları vardır. Ülkemizden ayrılan misafirlerimiz burada hissettikleri güveni, samimiyeti, memnuniyeti ve kalite hissini yanlarında götürmeli. Birlikte çalışarak bu deneyimi zenginleştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

TÜRSAB, Ada Kıbrıs Tanıtım Kampanyası’nı destekliyor

“Fuarlar, paydaşların bir araya geldiği ve ticari görüşmelerin en anlamlı bir şekilde sonuçlandığı platformlardır.” sözleriyle konuşmasına başlayan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “TÜRSAB olarak Ada Kıbrıs Tanıtım Kampanyası’nı destekliyoruz ve bu kapsamda Türkiye’deki tanıtımlarına önümüzdeki hafta Diyarbakır’dan başlıyoruz. Oradan sonra da ülkemizin pek çok noktasında tanıtımlara devam edeceğiz. Türkiye tek haneli büyüme değil, çift haneli büyümeyi hak eden bir ülke. Bunun için bütün güzellikleriyle, turizm yatırımlarıyla ve paydaşlarıyla çift haneli büyümeyi hak ediyor. Bu noktada seyahat acentelerinin varlığı, Türk turizmi için büyük bir nimet.”

İstanbul, kongreler sıralamasında 20’nci sıraya yükseldi

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, “İstanbul Ticaret Odası ve Turizmi Geliştirme Eğitim vakfı olarak İstanbul’a uluslararası kongreler getirmek için çalışıyoruz. Bu noktada başkanımızın göreve geldiği 2018 yılında İstanbul, kongreler sıralamasında 133’üncü sıradaydı. Son açıklanan 2024 verilerine göre ise İstanbul dünyada 20’nci sıraya kadar yükseldi. Bu açıdan EMITT gibi fuarlar bizler için hakikaten daha kıymetli hale geliyor. Bunun yanında eylül ayında İstanbul’da toplam üç kongrede toplam 25 bin akademisyen doktoru ağırlayacağız. Bu sayede yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir hedefliyoruz. Bunun yanında İstanbul Fuar Merkezi’ne 40 bin metrekarelik ek ilave alan da yapacağız ve iki yıl içinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Böylelikle dünyanın en büyük fuar merkezlerinden birine dönüşecek ve 15-20 bin kişilik büyük fuarlar gerçekleştirebileceğiz” dedi.

“Nitelikli ilişkilerin oluşacağı yeni bir stratejik döneme de girmiş bulunuyoruz”

TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı ise konuşmasında “Türkiye turist gönderen bir ülkeden daha çok turist ağırlayan bir ülke. Biz de TÜRFOFED olarak tüm yönetim kurulu üyelerimizde beraber çabalayarak ülkemize bu başaranın gelmesinde çok büyük emek harcıyoruz. Bunun için hem kamuyla yakından çalışıyor hem de diğer sivil toplum örgütleriyle ortaya çıkan sorunları doğru zamanında çözüme kavuşturuyoruz. EMITT de Türkiye turizm tarihiyle beraber büyüyen bir fuar ve bugün çok daha yenilenerek iyi yerlere gelmesinin ilk adımını her beraber atıyoruz. Bununla birlikte nitelikli ilişkilerin oluşacağı yeni bir stratejik döneme de girmiş bulunuyoruz. Küresel ölçekte baktığımızda Türkiye turizmi ve dünya turizmi büyüyor. Bu noktada turizm rekabetinin daha da arttığı, rekabetin daha da yoğunlaştığı bir döneme girdik. İşler kolay olmayacak ve daha da zorlaşacak çünkü tam rekabet ortamının açıldığı bir piyasa yapısı mevcut. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Bugüne kadar kazandığımız ekonomik ve manevi değerlerin devam edebilmesi ve sektörün sürdürülebilir hale gelmesi için de turizmdeki başarıyı önümüzdeki yıllarda da devam ettirmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.