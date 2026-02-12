Şehir, aralık ayında ilk kez 2 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayarak 2026’ya güçlü bir ivmeyle girdi.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı’nın yerel paydaşlar ve 3 binden fazla uluslararası ortakla iş birliği içinde yürüttüğü çeşitlendirilmiş, yıl boyu süren pazar stratejisi; Dubai’yi hem geleneksel hem de yükselen pazarlardan yeni ve tekrar gelen ziyaretçilere tanıttı. Bu strateji, kilit bölgelerden gelen ziyaretçi sayısında artış sağlarken aynı zamanda yeni kalıcı sakinler, yatırımcılar ve işletmeleri de cezbetti. Aralık ayında şehir, yıllık bazda yüzde 6 artışla 2,04 milyon uluslararası gecelemeli ziyaretçi ağırladı.

Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Kurumu (Visit Dubai) CEO’su Issam Kazim konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Vizyoner liderliğin rehberliğinde, Dubai’nin uluslararası ziyaretçi sayısındaki rekor artış, destinasyona duyulan küresel güvenin ve Dubai Ekonomik Gündemi D33 ile uyumlu politikaların etkinliğinin bir göstergesidir. Ayrıca şehrimizi tanımlayan sektörler ve topluluklar arası güçlü ortaklıkların bir sonucudur. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, dijital inovasyon ve her temas noktasında olağanüstü misafir deneyimleri sunarak Dubai’nin küresel rekabet gücünü artırmaya devam etmek olacaktır. Aralık ayında ilk kez tek bir ayda 2 milyon ziyaretçiyi aşmamız güçlü bir ivme oluşturmuştur. Kamu ve özel sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde kapasite artırımı, altyapı yatırımları ve Dubai’yi ziyaret etmek, yaşamak ve çalışmak için dünyanın en iyi şehri haline getirme yönündeki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı’nın tam yıl verilerine göre, 2025 yılında Dubai’ye gelen ziyaretçilerin yüzde26’sını, 2,99 milyon (yüzde 15) ile GCC ve 2,17 milyon (yüzde11) ile MENA yakın pazarları oluşturdu. Batı Avrupa, 4,10 milyon ziyaretçi (yüzde 21) ile yine en büyük kaynak pazar oldu. Onu 2,89 milyon; yüzde15 oran ile Bağımsız Devletler Topluluğu ve Doğu Avrupa, 2,89 milyon; yüzde15 ile Güney Asya, 1,85 milyon; yüzde 9 ile Kuzeydoğu ve Güneydoğu Asya, 1,40 milyon yüzde 7 ile Amerika kıtası, 897.000 yüzde 5 ile Afrika ve 401.000, yüzde 2 ile Avustralasya izledi.

Ziyaretçi sayısındaki sürekli artış, kamu ve özel sektörle yakın iş birliği içinde yürütülen çeşitlendirilmiş destinasyon stratejisinin gücünü yansıtıyor. Dubai’nin Greenfield Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) projeleri çekiminde dünyanın lider merkezi olarak konumunu sürdürmesinin üzerine inşa edilen turizm ve konaklama sektörü, emirliğin gayrisafi yurtiçi hasılasına önemli katkı sağlayarak ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden biri olmaya devam ediyor. Financial Times Ltd’nin ‘fDi Markets’ veri tabanına göre, 2025’in ilk yarısında oteller ve turizm (yüzde 21,3), Dubai’ye yönelik tahmini toplam FDI sermaye akışlarında ilk beş sektör arasında yer aldı.

Otel Sektörü Performansı

Yeni açılışlar ve stratejik girişimlerle Dubai’nin otel ve konaklama sektörü 2025’te güçlü sonuçlar elde etti. Aralık ayı sonu itibarıyla şehirde 827 tesiste toplam 154.264 oda bulunuyor. Bu rakam Bangkok, New York, Paris ve Singapur gibi küresel şehirlerin önüne geçerken toplam oda sayısında Londra’ya oldukça yakın bir seviyeye sahip.

2025’te farklı segmentlerde ve çeşitli lokasyonlarda yeni tesisler açıldı. Bunlar arasında Ciel Dubai Marina (IHG Vignette Collection), Jumeirah Marsa Al Arab, Mandarin Oriental Downtown Dubai, Cheval Maison - Expo City ve Vida Dubai Mall yer aldı.

DET’in konaklama verilerine göre 2025’te ortalama doluluk oranı yüzde80,7’ye yükseldi. Ortalama konaklama süresi 3,7 gece olurken dolulukta kullanılan oda gecesi sayısı yüzde4 artışla 44,85 milyona çıktı. Ortalama günlük oda fiyatı yüzde 8 artışla 579 AED’ye, oda başına gelir fiyatı yüzde 11 artışla 467 AED’ye yükseldi.

Ekim ayında DET tarafından başlatılan Otel Teşvik Programı, Dubai South, Palm Jebel Ali, Dubai Parks ve Dubai Islands bölgelerinde yeni otel yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Aralık ayında ise şehir genelinde tek seferlik temassız otel check-in çözümü duyuruldu; bu sistem sayesinde misafirler fiziksel check-in işlemlerini atlayarak şehirde daha fazla zaman geçirebilecek.

Küresel Tanınırlık

Dubai, 2025 yılında erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenlik alanlarında birçok küresel ödülün de sahibi oldu. Nisan ayında Doğu Yarımküre’deki ilk “Certified Autism Destination™” unvanını alırken Numbeo Güvenlik Endeksi’nde dünyanın en güvenli ilk on şehri arasına girdi. Dubai, InsureMyTrip araştırmasında solo kadın gezginler için dünyanın en iyi şehri seçildi.

Ekim ayında açıklanan World’s 50 Best Hotels 2025 listesinde Dubai’den Atlantis The Royal 6. sırada, Jumeirah Marsa Al Arab 20. sırada ve The Lana Dubai ise 35. sırada yer aldı. Haziran ayında açıklanan World’s 50 Best Restaurants 2025 listesinde ise Trèsind Studio 27. sırada ve Orfali Bros ise 37 sırada yer aldı.

Büyük Etkinlikler ve Festivaller

Dubai Shopping Festival, Dubai Summer Surprises ve Dubai Fitness Challenge gibi etkinlikler yıl boyunca uluslararası ziyaretçileri çekmeye devam etti. 2025 yılında düzenlenen Dubai Fitness Challenge, 3 milyondan fazla katılımcıyla rekor kırdı. Aralık ayında düzenlenen ilk World Sports Summit, bin 500’den fazla küresel spor liderini Dubai’de buluşturdu. 2025 Dünya Seyahat Ödülleri’nde Dubai, dünyanın lider sergi destinasyonu seçildi. Dubai Business Events, 2029’a kadar düzenlenecek etkinlikler için 504 başarılı teklif kazandı; bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 15 artış anlamına geliyor.

Sürdürülebilirlik Girişimleri

Dubai Sustainable Tourism kapsamında 2025 yılında 153 otel DST Damgası aldı. Dubai Can girişimi, yıl sonuna kadar 42,7 milyon tek kullanımlık plastik şişenin kullanımını engelledi ve 21,3 milyon litre su dağıttı. DUBAI REEF projesinde ise planlanan 20 bin resif modülünün yüzde 68’i üretildi, yüzde 47’si denize yerleştirildi.

Gastronomi

Dubai, 2025’te açılan yeni restoranlarla küresel gastronomi sahnesindeki konumunu güçlendirdi. Mayıs ayında açıklanan MICHELIN Guide Dubai’nin dördüncü edisyonunda 35 mutfaktan toplam 119 restoran yer aldı. FZN by Björn Frantzén ve Trèsind Studio, Dubai’nin ilk üç Michelin yıldızlı restoranları oldu.

2026 ve Gelecek Vizyonu

Dubai, D33 vizyonunu hızlandırarak altyapı ve kültürel projelere yatırım yapmaya devam edecek. 2026 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nin “Aile Yılı” kapsamında toplumsal değerleri ön plana çıkaran etkinlikler düzenlenecek. Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’nın genişletilmesi ve Dubai Metro Mavi Hat projesi gibi altyapı yatırımları, şehrin erişilebilirliğini daha da artırmalı hedefleniyor. Bu yatırımlar, ileri teknoloji, kültürel özgünlük ve sürdürülebilir şehir planlamasını bir araya getirerek Dubai’yi küresel turizmde öncü konumda tutmayı ve gelecek nesiller için güçlü bir temel oluşturmayı amaçlıyor.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı (DET) Hakkında

Dubai’yi dünyanın önde gelen ticaret merkezi, yatırım üssü ve turizm destinasyonu haline getirme vizyonuyla hareket eden Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı (DET), emirliği küresel ekonomi ve turizmde önemli bir merkez olarak konumlandırmak, şehrin ekonomik ve turizm alanlarındaki rekabet göstergelerini artırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, Dubai Ekonomik Ajandası D33 hedefleri doğrultusunda yürütülüyor. D33, 2033 yılına kadar Dubai ekonomisinin büyüklüğünü iki katına çıkarmayı ve şehri iş ve turizm açısından dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri olarak daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

DET, Dubai’nin çeşitlendirilmiş ve yenilikçi hizmet odaklı ekonomisini daha da geliştirmek, dünyanın en yetenekli profesyonellerini çekmek, dünya standartlarında bir iş ortamı sunmak ve verimliliği artırmak için çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, Dubai’nin ziyaret edilecek, yaşanacak ve çalışılacak en iyi şehir olma vizyonunu desteklemek amacıyla şehrin çok yönlülüğünü, eşsiz yaşam tarzını ve üstün yaşam kalitesini tanıtıyor.

Dubai’nin iş ve turizm sektörlerinin planlanmasından, denetlenmesinden, geliştirilmesinden ve pazarlanmasından sorumlu ana otorite olan DET, aynı zamanda oteller, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil olmak üzere tüm işletme türlerinin ruhsatlandırılması ve sınıflandırılmasından da sorumludur. DET bünyesinde yer alan kurumlar; Dubai Ekonomik Kalkınma Kurumu (DEDC), Dubai İşletme Kaydı ve Ruhsatlandırma Kurumu (DBLC), Dubai Tüketici Koruma ve Adil Ticaret Kurumu (DCCPFT), Dubai KOBİ Ajansı (Dubai SME), Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Kurumu (DCTCM), Dubai Festivaller ve Perakende Kurumu (DFRE) ve Dubai Turizm Koleji (DCT).