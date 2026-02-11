Özellikle Çin ve Çin asıllı turistlerin ilgisiyle Kapadokya’da gözle görülür bir hareketlilik yaşandı.

Nevşehir’in simgesi haline gelen balon turları ve romantik konseptli butik oteller, bu dönemde en çok tercih edilen seçenekler arasında yer aldı. Çinli turist Xiangyang Zeng, Kapadokya’yı uzun süredir görmek istediğini belirterek, “Uçan balonları ve tarihi dokuyu çok merak ediyordum. Çin’de sosyal medyada sık sık karşıma çıkıyordu. Burada olmaktan çok mutluyum” dedi.

Bir diğer Çinli turist Zhang Elvis ise Kapadokya’yı “çok güzel ve etkileyici” olarak tanımladı. Evlilik hazırlığında olduklarını belirten Zhang, “Evleneceğim arkadaşım ile buraya geldik. Bu eşsiz manzarada albümümüz için fotoğraf çektiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgede faaliyet gösteren turizmci Mehmet Dinler de Çin Yeni Yılı döneminin her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Dinler, “Şubat ayının ortası Çin yılbaşı dönemine denk geliyor. Çinli misafirlerin resmi tatil döneminde olması, Türkiye genelinde olduğu gibi Kapadokya’da da rezervasyon artışı sağladı. 14 Şubat’ın hafta sonuna denk gelmesiyle talep daha da arttı” dedi.

Pandemi öncesi seviyelere henüz ulaşılamadığını belirten Dinler, 2018 ve 2019 rakamlarının gerisinde olunsa da mevcut talebin umut verici olduğunu söyledi. Turizmciler, Çin pazarındaki hareketliliğin önümüzdeki aylarda da artarak devam etmesini bekliyor.

Öte yandan 2026 At Yılı Kapadokya Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programlarla bölgenin kültürel mirası ve gastronomi zenginliğinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.