Savcılığın iddiasına göre olay, İmamoğlu’nun SEGBİS üzerinden ifade verdiği bir oturum sırasında yaşandı. İddianamede yer alan bilgilere göre, İmamoğlu’nun söz konusu savcılara yönelik sarf ettiği bazı ifadelerin hakaret içerdiği belirtildi. İddianamede ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca bazı haklardan yoksun bırakılması – yani siyasi yasak getirilmesi – de talep edildi.

İmamoğlu ise savunmasında söz konusu suçlamaları reddetti. Eleştirilerinin kamuya ve uygulamalara yönelik olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu şahısların ailelerine, özel hayatlarına ya da kişiliklerine dair herhangi bir hakaretim olmamıştır. Yalnızca görevle ilgili eleştiride bulundum,” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, İmamoğlu hakkında hazırlanan ilk iddianame değil. Daha önce de Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılanan İmamoğlu’nun bu yeni davayla birlikte hukuki süreci daha da karmaşık bir hale geldi.

İddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde, Ekrem İmamoğlu ilerleyen günlerde bu suçlamayla ilgili olarak tekrar hâkim karşısına çıkacak. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gelişmenin, hem hukuki hem de siyasi yansımaları merakla bekleniyor.