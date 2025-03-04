İmamoğlu, kendisine yönelik açılan diploma soruşturmasını "tarihe geçecek bir komedi" olarak değerlendirirken, savcılığın İstanbul Üniversitesi'ne yazdığı yazıyı "hadsiz" bulduğunu ifade etti.

Muhalefetin seçim sürecini geniş bir katılımla yürütmesi gerektiğini dile getiren İmamoğlu, CHP içinde demokratik bir ön seçim sürecinin önemine dikkat çekti. Mansur Yavaş’ın sürece katılmama kararına saygı duyduğunu ancak CHP içinde birlikteliğin korunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisi arasında benzerlik olduğu yönündeki söylemlere ise, “Hemen hemen hiçbir benzer yanımız yok” diyerek yanıt verdi. Seçim sürecini sadece bir iktidar değişimi olarak değil, bir sistem değişimi olarak gördüğünü ifade eden İmamoğlu, kampanyalarının sadece birkaç aylık bir hazırlık sürecine değil, uzun vadeli ve kapsamlı bir çalışmaya dayanacağını vurguladı.