Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. 2024 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1755 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti.